Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στο Νεοχωράκι Βοιωτίας

Κινητοποιήθηκαν πάνω από 20 πυροσβέστες

UPDATE: 14:11
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο Νεοχωράκι Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Βοιωτία
