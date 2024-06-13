Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο Νεοχωράκι Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Νεοχωράκι του δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2024

Πηγή: skai.gr

