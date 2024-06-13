Με θερμική κάμερα drone καταγράφονται οι υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα. Το ειδικό drone περνά και σαρώνει όλο την πόλη, με την άσφαλτο στην Πλατεία Κοτζιά να αγγίζει τους 62 βαθμούς Κελσίου.

Ο χειριστής του drone, Σπύρος Τάπας εξηγεί στην εκπομπή των «Αταίριαστων» (Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας) ότι η κάμερα αποτυπώνει με μπλε χρώμα το πιο δροσερό σημείο, ενώ με κόκκινο χρώμα σηματοδοτείται το πιο ζεστό μέρος. Όπως ανέφερε, το πιο δροσερό σημείο στην live εικόνα από την Ομόνοια, που μετέδιδε στην εκπομπή, ήταν μόνο το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, που έπιασε 31 βαθμούς Κελσίου...

Οι κορυφές των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, όπως αποκαλύπτει η κάμερα αγγίζουν τους 75 βαθμούς Κελσίου. Στη μείωση των θερμοκρασιών των κτηρίων βοηθά η μόνωση στην ταράτσα, με αποτέλεσμα τα πιο παλιά κτήρια να ανεβάζουν ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.