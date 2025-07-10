Δικηγόρος μητέρας Μουρτζούκου: Αδιανόητες παραλείψεις και σφάλματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας

Ευθύνες στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, η οποία -όπως είπε- απέδωσε λανθασμένα τους θανάτους σε παθολογικά αίτια, επέρριψε η δικηγόρος που εκπροσωπεί τη μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, Σοφία Πολυζωγόπουλου, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Μετά την ομολογία της κατηγορουμένης ότι δολοφόνησε τρία από τα πέντε παιδιά τα οποία συνδέονται με το όνομά της, καθώς και την ίδια της την αδερφή το 2014, τέθηκε σε αναστολή μέχρι νεωτέρας όλη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με τη δικηγόρο να υπογραμμίζει πως «υπάρχουν αδιανόητες παραλείψεις και σφάλματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Οι εκθέσεις αυτές διαψεύδονται και αποδεικνύεται ότι δεν επρόκειτο για παθολογικά αίτια», τόνισε η δικηγόρος.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε, η εντολέας της, η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, είχε εκφράσει υπόνοιες και βεβαιότητα ότι τα παιδιά είχαν δολοφονηθεί και είχε συνεργαστεί με τις Αρχές: «Η γυναίκα αυτή μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη ήταν στη διάθεση των Αρχών. Είχε εισφέρει στοιχεία και θα το κάνει και στη φάση της ανάκρισης. Έχει χάσει ένα παιδί και δύο εγγόνια και θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά της κόρης της».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν υπήρξε τρόπος να αποφευχθούν οι θάνατοι, η κ. Πολυζωγόπουλος απάντησε: «Αν από το 2014 είχε διαπιστωθεί πως ο θάνατος της αδερφής της Ειρήνης δεν ήταν παθολογικός αλλά δολοφονία, δεν θα είχαν χαθεί τα υπόλοιπα παιδιά. Τα τεράστια λάθη και οι παραλείψεις βαραίνουν τους ιατροδικαστές και την εσφαλμένη προανάκριση».

Η μητέρα της κατηγορουμένης φέρεται να βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ σκοπεύει να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της, δεν κατηγορείται για τίποτα, ούτε εμπλέκεται ποινικά στην υπόθεση, ενώ ξεκαθάρισε πως θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

