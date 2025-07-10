Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σε περισσότερα από 400 σχολεία σε όλη την Ελλάδα τα οποία ανακαινίζονται με τη δωρεά των 100 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΕΤ στο LinkedIn το ραντεβού δίνεται για τον Σεπτέμβριο στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των Σχολείων.

Όπως έχει ανακοινωθεί πρόκειται για ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρέα των 4 συστημικών τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που αφορά παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Οι παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη θα αλλάξουν αισθητά προς το καλύτερο το περιβάλλον διδασκαλίας και εργασίας χιλιάδων μαθητών.

Οι παρεμβάσεις, όπως έχει ανακοινωθεί από τα αρμόδια υπουργεία, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- ανακαίνιση χώρων υγιεινής & δημιουργία προσβάσιμων WC για ΑμεΑ,

- επισκευές ραμπών ΑμεΑ,

- εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί,

- βελτιώσεις στον αύλειο χώρο, με γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εξασφάλισε την ένταξη τουλάχιστον μίας σχολικής μονάδας ανά Δήμο, δίνοντας προτεραιότητα σε ειδικά σχολεία, μονάδες σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές και σε σχολεία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Οι σχετικές εργασίες γίνονται στο πλαίσιο της υπογραφής σύμβασης στα τέλη Μαΐου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως εντολοδόχου των τεσσάρων δωρητριών Τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και την «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.

