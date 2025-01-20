Δίκη Βαλυράκη: Νέα αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025

Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη των δύο ψαράδων για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη ανοιχτά της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021, η οποία -επίσης μετά από αναβολή- είχε οριστεί για σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2025.

Η δίκη αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα των δύο ψαράδων που είναι αντιμέτωποι με ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 24 Ιανουαρίου 2021 υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλιευτικό τους.

Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση, παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του πρώην υπουργού.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα».

Τους καταλογίζεται επίσης πως «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν από το σημείο, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Στη δικογραφία περιέχονται δεκάδες στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις, υλικό από κάμερες και δορυφόρους, εκθέσεις και άλλα, βάσει των οποίων οι δικαστές του Συμβουλίου Χαλκίδας που εξέδωσαν, με ανάλογη εισαγγελική πρόταση, το παραπεμπτικό βούλευμα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι «ενήργησαν με συγκλίνουσες πράξεις και κοινή δράση, γνωρίζοντας o ένας τις ενέργειες του άλλου, που κατέτειναν στην εξουδετέρωση του Ιωσήφ Βαλυράκη, ο ένας με την καταφορά χτυπημάτων κατ' αυτού, ο δε άλλος με τους χειρισμούς του στο αλιευτικό σκάφος με κυκλικές και κυκλωτικές γύρω από το σκάφος του θύματος κινήσεις, ώστε να δημιουργηθούν περιδίνηση και απόνερα, να απωλέσει αυτός την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα, αποδεχόμενοι αμφότεροι το προβλεπτό από τους ίδιους επελθόν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους».

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία που τους αποδίδεται.

Πηγή: skai.gr

