Ο εκφοβισμός που υφίσταται ένας 13χρονος μαθητής στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με την οικογένειά του να βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση αγωνίας.

Το παιδί, θύμα μπούλινγκ, ζει υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, ενώ η ψυχολογική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Η μητέρα του δηλώνει πως ο γιος της κοιμάται ελάχιστα, μόλις δύο ώρες τη μέρα, και αρνείται να κινηθεί μόνος του, αναζητώντας διαρκώς την προστασία των δικών του ανθρώπων, εξαιτίας του εκφοβισμού που δέχεται.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια του μαθήματος γυμναστικής, αναφέρει το evianews.

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, ο 13χρονος δέχθηκε σωματική και λεκτική επίθεση από έναν 14χρονο συμμαθητή του για μια ασήμαντη αφορμή: τη θέση τους στο μάθημα.

Ο 14χρονος φέρεται να τον έσπρωξε και να του απευθύνθηκε με χυδαίες εκφράσεις μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών, κάνοντάς τον να αισθανθεί ταπεινωμένος και αδύναμος.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο την ώρα που ο 13χρονος επέστρεφε στο σπίτι του. Όπως καταγγέλλει η μητέρα του, ο ίδιος ο 14χρονος, μαζί με άλλους δύο φίλους του, τον ακολούθησαν εκτός σχολείου και τον πλησίασαν απειλητικά.

Ο 13χρονος, έντρομος, τηλεφώνησε στη μητέρα του ζητώντας βοήθεια, ενώ οι δράστες συνέχισαν να τον εκφοβίζουν, απαιτώντας να κλείσει το κινητό του τηλέφωνο.

Η μητέρα, μιλώντας δημόσια, περιγράφει το περιστατικό με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, τονίζοντας πως ο γιος της ζει έναν εφιάλτη.

«Ακούω από το τηλέφωνο που του λένε “κλείσε το κινητό, ρε” και καταλαβαίνω ότι το παιδί μου απειλείται. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να του κάνουν αν δεν επενέβαινα», δήλωσε. Η οικογένεια ανησυχεί πως το παιδί βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.

Αυτό που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική είναι ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 14χρονος που εκφοβίζει τον 13χρονο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτόν.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι και άλλα παιδιά στο ίδιο σχολείο έχουν πέσει θύματα της συμπεριφοράς του. Η σχολική κοινότητα της Χαλκίδας, ενημερωμένη πλέον για τα περιστατικά, απαιτεί άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και τη σχολική διοίκηση.

Η οικογένεια του 13χρονου έχει ήδη ζητήσει την προστασία του παιδιού, ενώ παράλληλα ζητά να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η δράση του 14χρονου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.