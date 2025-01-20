Συνθήκες ολικού παγετού σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Φλώρινας, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται υπό του μηδέν για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στη Φλώρινα, από τις τελευταίες 7 ημέρες, οι 5 ημέρες κατέγραψαν αρνητικές θερμοκρασίες καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Το διάγραμμα της θερμοκρασίας από τις 12 Ιανουαρίου έως το μεσημέρι της 19ης Ιανουαρίου. Από τις συνολικά 192 ώρες οι 181 ώρες καταγράφησαν αρνητικές θερμοκρασίες.

Η διατήρηση των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών τις τελευταίες ημέρες οφείλεται στο χιονοσκεπές έδαφος και στην παγωμένη ομίχλη ακτινοβολίας - ή, αλλιώς, στην τοπική διάλεκτο Σινιάκι - που έχει μετατρέψει τη Φλώρινα σε μια παγωμένη πόλη.

