Συνθήκες ολικού παγετού σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στην πόλη της Φλώρινας, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται υπό του μηδέν για πολλές ώρες.
Σύμφωνα με τις καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στη Φλώρινα, από τις τελευταίες 7 ημέρες, οι 5 ημέρες κατέγραψαν αρνητικές θερμοκρασίες καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.
Η διατήρηση των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών τις τελευταίες ημέρες οφείλεται στο χιονοσκεπές έδαφος και στην παγωμένη ομίχλη ακτινοβολίας - ή, αλλιώς, στην τοπική διάλεκτο Σινιάκι - που έχει μετατρέψει τη Φλώρινα σε μια παγωμένη πόλη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.