Σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία μετατρέπονται 22 γυμνάσια και λύκεια, σε όλη τη χώρα τα οποία θα λειτουργήσουν σε οικονομικά ευάλωτες περιοχές.

Σήμερα στο Μαξίμου υπέγραψαν τη σχετική σύμβαση, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επελέγησαν 11 περιοχές και ειδικότερα: Κολωνός, Κυψέλη, Μενίδι, Πέραμα, Περιστέρι, Κορδελιό, Κοζάνη, Ξάνθη, Ρόδος και Ηράκλειο Κρήτης.

«Δωρεά μακράς πνοής και μακράς διάρκειας» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την πράξη του Ωνασείου Ιδρύματος να προχωρήσει στη χρηματοδότηση δημιουργίας 22 πρότυπων δημοσίων σχολείων, συνολικού ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ.Μητσοτάκης μιλώντας το πρωί σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου, για την παρουσίαση των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του Ωνασείου Ιδρύματος να προχωρήσει σε αυτή τη δωρεά, ενώ εξήρε το κοινωφελές έργο του Ιδρύματος στην Παιδεία την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Είπε ότι είναι ξεχωριστή η σημερινή δωρεά «επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί έναν καινούργιο τύπο δημοσίου σχολείου ο οποίος θα πατάει στη μεγάλη τεχνογνωσία που αποκτήσαμε από τα 42 πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια που λειτουργούν στη χώρα μας».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα 22 σχολεία θα ενταχθούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκλήσεις και οι μαθητές τους θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν αντικείμενα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, όπως δράσεις πολιτισμού- αθλητισμού, που θα είναι ανοιχτές και στα υπόλοιπα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, με εκπαιδευτικούς που θα αμείβονται για το συμπληρωματικό έργο που θα παρέχουν. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι κεντρικό πρόταγμα του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ η ενίσχυση και η αύξηση των πρότυπων σχολείων "και αν κρίνω από το ενδιαφέρον των γονέων πρέπει να κάνουμε κι άλλα σχολεία" συμπλήρωσε.

Επισήμανε ότι πλέον αυξάνεται κατά 50% ο αριθμός των πρότυπων σχολείων, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κόστους 160 εκ. ευρώ σε ορίζοντα δωδεκαετίας ενώ το πρόγραμμα θα ωφελήσει σχεδόν 30 χιλιάδες μαθητές.

«Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως η δική μας, πρεσβεύει τις ίσες ευκαιρίες και τη δυνατότητα σε παιδιά που προέρχονται από περιοχές με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή καλύτερη εκπαίδευση» τόνισε ο κ.Μητσοτάκης. Εκτίμησε ότι τα πρότυπα σχολεία θα γίνουν περιζήτητα και θα αυξηθεί σημαντικά η πίεση τον γονέων να αυξηθεί ο αριθμός τους.

Σημείωσε επίσης ότι η λογική των ίσων ευκαιριών, η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να ξεκινούν από μια εφάμιλλη ευκαιρία, βρισκόταν την καρδιά της προόδου της χώρας συνολικά, και τόνισε ότι ο σκοπός για τον οποίο επιλέγεται αυτός ο τύπος των σχολείων «είναι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε μαθήματα που θα τα επεκτείνουμε σε όλο φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης", εκτιμώντας ότι "το στοίχημα αυτό μπορούμε να το κερδίσουμε».

«Η σημερινή δωρεά είναι ξεχωριστή, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί, έναν νέο τύπο δημόσιου σχολείου που θα «πατάει» πάνω στη μεγάλη τεχνογνωσία», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή λειτουργίας των 22 δημόσιων «Ωνασείων» Σχολείων

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, αναμένεται να λειτουργήσουν σταδιακά. Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν τα πρώτα 6, εκ των οποίων 3 γυμνάσια και 3 λύκεια.

Στόχος είναι από τον Σεπτέμβριο του 2026 να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα σε όλη την επικράτεια.

Στα 22 σχολεία θα φοιτήσουν περίπου 6.000 μαθητές, οι οποίοι θα εισάγονται με τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων στην Α΄ γυμνασίου και την Α΄ λυκείου.

Το Ίδρυμα Ωνάση θα αναλάβει την ανακαίνιση των κτιρίων και σύντομα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Το δίκτυο των σχολείων αυτών, αναμένεται να αναβαθμιστεί όχι μόνο σε επίπεδο δομών και υποδομών, αλλά και σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας τα Δημόσια Ωνάσεια σχολεία θα εμπλουτίσουν το εκπαιδευτικό με Ομίλους και Σύνολα και θα ενισχυθούν οι τέχνες και ξένες γλώσσες ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, την πληροφορική, το STEM.

Πιερρακάκης: Στόχος τη στιγμή της λειτουργίας να έχουν 6.000 μαθητές

Με τη σύμπραξη αυτή αυξάνουμε κατά 50% τον αριθμό των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι 11 περιοχές που επελέγησαν είναι: Κολωνός και Κυψέλη, Μενίδι, Πέραμα, Περιστέρι, Κορδελιό, Κοζάνη, Ξάνθη, Ρόδος και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο υπουργός Παιδείας, εξήγησε ότι 22 υφιστάμενα δημόσια σχολεία -11 γυμνάσια και 11 λύκεια - θα μετατραπούν σε Πρότυπα Δημόσια Ωνάσεια.

Θα διοικούνται από 9μελη επιτροπή με συμμετοχή του Δωρητή όπως συμβαίνει με το Ωνάσειο.

Ευελπιστούμε ότι στη στιγμή λειτουργίας θα φτάσει τους 6.000. Ο Στόχος είναι να ξεκινήσουμε με 6 τον Σεπτέμβριο με λογική να ξεκινήσουν και τα 22 τον Σεπτέμβριο του 2026.

Έως 1 εκατ. ευρώ ως ανώτατο όριο ανά σχολική μονάδα τα χρήματα που θα δώσει το Ωνάσειο.

Η εισαγωγή θα γίνεται κάθε Σεπτέμβριο όπως συμβαίνει με τα Πρότυπα Σχολεία ενώ όσοι φοιτούν ήδη θα αποφοιτήσουν κανονικά.

Αντώνης Παπαδημητρίου: Ενισχύουμε τη δημόσια παιδεία χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της

«Η φετινή χρονιά σημαδεύεται από σημαντικές επετείους καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος Ωνάση, 30 χρόνια από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και 15 από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Στο ίδρυμα Ωνάση θεωρούμε ότι καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε το παρελθόν είναι να δράσουμε στο παρών και να βοηθήσουμε το μέλλον» επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου.

Δεν υποκαθιστούμε το κράτος αλλά είμαστε παρόντες ως υποστηρικτές αναλαμβάνοντας το χρέος που μας αναλογεί, κατέληξε ο κ. Παπαδημητρίου



