Ελληνικό κτηματολόγιο: Έως 30 Νοεμβρίου η συλλογή δηλώσεων για Κρήτη, Κέρκυρα και Θεσπρωτία

​Με την προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας να λήγει στις 30 Νοεμβρίου, μπαίνει στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το έργο της κτηματογράφησης έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο μέσα στον τελευταίο χρόνο. Από το 39% που είχε επιτευχθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, το ποσοστό κτηματογράφησης, σήμερα, έχει ανέλθει στο 52%, με στόχο να αγγίξει το 75% έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Με την κτηματογράφηση να φτάνει στο 100%, στο τέλος του 2025, ένα εθνικό έργο, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πάνω από τρεις δεκαετίες, ολοκληρώνεται!

Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις έως 30 Νοεμβρίου σε Κρήτη, Κέρκυρα και Θεσπρωτία

Οι πολίτες σε Κρήτη, Κέρκυρα και Θεσπρωτία καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 30 Νοεμβρίου.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν εύκολα στην ψηφιακή πλατφόρμα dilosi.ktimatologio.gr, ακόμα και αν δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ή και δια ζώσης στα Γραφεία Κτηματογράφησης που λειτουργούν σε κάθε περιοχή.

Προανάρτηση για Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάρτηση σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη, με προθεσμία μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Οι πολίτες αυτών των περιοχών μπορούν να δουν και να επιβεβαιώσουν τα δικαιώματά τους ή, αν διαφωνούν, να υποβάλουν «αίτηση επανεξέτασης στοιχείων» στο ktimatologio.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «Υπηρεσίες για πολίτες – Προανάρτηση».

Ψηφιακός Χάρτης Κτηματολογίου - Ένα εμβληματικό έργο χωρίς κόστος, υλοποιημένο εσωτερικά από στελέχη του Κτηματολογίου

Ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια πληροφόρηση αποτελεί ο Ψηφιακός Χάρτης Κτηματολογίου (maps.ktimatologio.gr), που προσφέρει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τα στάδια κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου ανέφερε ότι: «Πρόκειται για μία εμβληματική εφαρμογή, την οποία θα ζήλευαν ακόμη και μεγάλες χώρες που έχουν ολοκληρώσει το Κτηματολόγιο εδώ και χρόνια. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, εσωτερικά από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών», και ευχαρίστησε δημοσίως το στέλεχος του Ελληνικού Κτηματολογίου, κα. Λ. Βαρελά, η οποία, κατά κύριο λόγο, υλοποίησε την εφαρμογή.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Σακαρέτσιος «Σύντομα, ένα νέο εργαλείο βασισμένο στον ψηφιακό χάρτη θα επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν εύκολες διορθώσεις στις εγγραφές τους, συμβάλλοντας στην ευκολότερη διαχείριση και ορθότητα των ιδιοκτησιακών δεδομένων».

