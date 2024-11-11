Πώς το Αττικόψαρο μπλοκάρει τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν μπλοκάρει αντιπλημμυρικό έργο στην Αττική λόγω του Αττικόψαρου για το οποίο έχουν προσφύγει μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Στην Αττική υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα που τρέχουν, τόνισε ο κ. Ταχιάος, και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται στον Ερασίνο, που αποχετεύει τα Μεσόγεια και είναι πολύ σημαντικά μετά την κατασκευή του αεροδρομίου.



Ωστόσο, εκεί έχει σταματήσει η παρέμβαση γιατί έχει «παγώσει» η χορήγηση των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επειδή υπήρξαν καταγγελίες ότι μεταξύ των άλλων κινδυνεύει και το Αττικόψαρο, για το οποίο χρειάζεται μια ειδική οικολογική μελέτη, όπως εξήγησε ο κ. Ταχιάος.

Για το ζήτημα έχουν γίνει και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες καταγγελίες έχουν φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε, παράλληλα, ότι υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα, ωστόσο ο ακτιβισμός επί του θέματος εμποδίζει την εξέλιξη των έργων.

«Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες έως ένα βαθμό θα αλλοιώσουν αυτό που θεωρούμε ως δεδομένο φυσικό τοπίο αλλά θα γίνει επ΄ωφελία των κατοίκων κυρίως για την ασφάλειά τους» σημείωσε ο υφυπουργός Υποδομών.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι αν και η καθυστέρηση του έργου δεν χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη» ωστόσο προκύπτουν ζητήματα καθώς «όταν έχεις εργολάβο και έχεις καθυστερήσεις δημιουργούνται απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν».

Πηγή: skai.gr

