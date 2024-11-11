Νέα προθεσμία για συμπληρωματική απολογία ζήτησε και έλαβε ο σταθμάρχης Λάρισας, ο πρώτος χρονικά κατηγορούμενος στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δεν απολογήθηκε στον εφέτη ανακριτή καθώς ο τελευταίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του στις 14 Μαρτίου του 2023 παίρνοντας τη σκυτάλη από την τακτική ανακρίτρια.

Ο σταθμάρχης, που κατηγορείται για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και για μια σειρά πλημμελημάτων, απολογήθηκε στις 5 Μαρτίου λίγες μόλις μέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη και κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Είχε εξαντλήσει σχεδόν το 18μηνο που αποτελεί το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, όταν αποφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο με περιοριστικούς όρους και τον Δεκέμβριο αναμένεται να περάσει την πόρτα του εφέτη ανακριτή προκειμένου να δώσει τη συμπληρωματική του απολογία.

Μαζί με τον σταθμάρχη κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι άλλα 40 άτομα εκ των οποίων μόλις τρεις δεν έχουν ακόμα απολογηθεί στον ανακριτή. Ο λόγος για τρεις προανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής οι οποίοι κατηγορούνται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με την έρευνα τους γύρω από τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών.

Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη ενώ εκκρεμεί ακόμα μια συμπληρωματική απολογία ενός πρώην διευθυντικού στελέχους του ΟΣΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.