Η Κάτια Δανδουλάκη κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας κατηγορίας στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, αναφέροντας στο δικαστήριο ότι γνώριζε για την υπόθεση.

Μάλιστα, κατεβαίνοντας από το βήμα, η δημοφιλής ηθοποιός κοίταξε τον κατηγορούμενο και του είπε «όλα θα πάνε καλά». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο Πέτρος Φιλιππίδης φάνηκε να την ευχαριστεί, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του .

Η Κάτια Δανδουλάκη κατέθεσε ως θιασάρχης που συνεργαζόταν με τον Πέτρο Φιλιππίδη και την καταγγέλλουσα ηθοποιό Λένα Δροσάκη στην παράσταση «Orient Express», διώχνοντας από το θέατρο τον Φιλλιπίδη από τη θέση του σκηνοθέτη που είχε αναλάβει, όταν η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πια εμφανής.

«Εδειχνε να έχει το μυαλό του περισσότερο στη Λένα παρά στην πρόβα»

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ηθοποιός περιέγραψε έναν διαφορετικό Πέτρο Φιλιππίδη από εκείνον που είχε συνηθίσει σε προηγούμενες συνεργασίες, «επιθετικό και έξω από τους όρους της ευπρέπειας».

«Είχαν ξεκινήσει όλα ομαλά και κάποια στιγμή οι πρόβες έγιναν πιο εντατικές γιατί πίεζε ο χρόνος. Δεν ήταν κάτι που ήταν ενοχλητικό στην αρχή αλλά κάποια στιγμή φάνηκε να έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια στη Λένα. Κάποια στιγμή υπήρχε σαν ένας κλοιός γύρω από τη Λένα, η οποία έδειχνε ότι την πίεζε. Εδειχνε να έχει το μυαλό του περισσότερο στη Λένα παρά στην πρόβα. Η Λένα έδειχνε τρομαγμένη, ντρεπόταν. Κάποια στιγμή ο Πέτρος άρχισε να δείχνει πιο εκνευρισμένος γιατί δεν πήγαιναν ίσως τα πράγματα όπως θα ήθελε, ήθελε να ελέγχει…υπάρχει μια αστυνόμευση που δεν ήταν ανεχτή σε μια πρόβα» είπε η κ. Δανδουλάκη.

Οπως εξήγησε, μέρα με την ημέρα η κατάσταση άλλαζε κι έβλεπε την Λένα Δροσάκη αναστατωμένη.

«Η κατάσταση έφτασε σε σημείο να βλέπω τη Λένα κλαμένη. Ρωτούσα τι συμβαίνει μου έλεγε "τίποτα". Ο Πέτρος όλο και πιο εκνευρισμένος. Κάποια στιγμή ήρθε η Λένα και μου λέει "νομίζω δεν μπορώ να συνεχίσω θέλω να φύγω". Της λέω "αν καταπιέζεσαι από τον Πέτρο δεν είσαι εσύ αυτή που πρέπει να φύγει". Δεν ήταν μια κατάσταση ανεκτή».

« Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στην ψυχή του. Καταλαβαίνω μόνο από τις πράξεις του. Εγώ έως τότε δεν ήξερα επιθετικό τον Πέτρο. Να λέει «εγώ είμαι ο Θεός» και τέτοια πράγματα. Ηταν όλα μέσα σε ένα σύννεφο μιας τρέλας που πολύ εύκολα μπορεί να βγει από τα όρια» είπε ακόμα η Κάτια Δανδουλάκη.

Η ηθοποιός δέχτηκε ερωτήσεις από τον εισαγγελέα της έδρας σχετικά με τον χαρακτήρα του κατηγορούμενου και την εργασιακή του συμπεριφορά.

Εισαγγελέας: Στη διαχείρηση εξουσίας που ήταν;

Δανδουλάκη: Ελεγε εμένα θα ακούτε, εγώ ότι σας λέω. Ηταν έξω από τους όρους της πραγματικότητας και έξω από τα σύνορα της ευπρέπειας.

Εισαγγελέας: Τι σας είχε πει η Δροσάκη; Τι έκανε για να την κατακτήσει;

Δανδουλάκη: Δεν έβλεπα κάτι απρεπές. Μόνο ότι την είχε πλάι του συνέχεια.

Εισαγγελέας: Μονο φωνές ήταν; Γιατί καμία φορά φωνές υπάρχουν…

Δανδουλάκη: Οχι, υπήρχε ασφυκτική διαχείρισης εξουσίας. Δεν μπορώ να κάνω πρόβα με άνθρωπο που κλαίει απέναντι επειδή κάποιος του είπε να μην γελάσει. Να μπαίνω στο θέατρο μου και να φοβάμαι να ανοίξω την πόρτα μήπως ενοχληθεί.

Σλυμφωνα με το ΑΠΕ, η κ. Δανδουλάκη περιέγραψε επίσης όσα είχε πει στον Φιλιππίδη κατά τη συνάντηση που είχαν για να του ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας τους.

«Του είχα πει "Πέτρο δεν σου φταίει κανένας, ο εαυτός σου φταίει. Υπάρχουν κάποια όρια και τα ξεπέρασες". Με άκουγε προσεκτικά και με ρώτησε αν θέλω να φύγει και του απάντησα "ναι"» κατέθεσε η κ. Δανδουλάκη, η οποία είπε πως τον είχε συμβουλεύσει να κάνει μία ενδοσκόπηση: «αν υπάρχει κάτι μέσα σου πρέπει να το δεις».

Η κ. Δανδουλάκη είπε πως είχε συνεργαστεί ξανά προηγουμένως με τον κατηγορούμενο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Σε ερώτηση αν τον θεωρεί ικανό να έχει κάνει όσα του καταλογίζονται, η μάρτυρας είπε πως είναι ικανός οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα στον χαρακτήρα του.

Εισαγγελέας: Εχει κατηγορίες απόπειρας βιασμού, με βία, σχέδιο, οικόπεδα να τις πάει… τον έχετε ικανό;

Δανδουλάκη: Δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει να έχει συνωμοτήσει το σύμπαν εναντίον του για να υπάρχουν αυτά. Οι ακρότητες είναι θέμα που ο καθένας μας μπορεί να φτάσει. Η προσωπική μου εμπειρία ήταν πολύ καλή και δεν είχα φανταστεί κάτι τέτοιο. Ενα πράγμα με ανησυχεί, ότι ακούω από ανθρώπους σοβαρούς περί βιασμών και λέω με το μυαλό μου ότι δεν μπορεί να έχουν ξυπνήσει γυναίκες και να λένε για βιασμούς.

Αποχωρώντας από το βήμα, η καλλιτέχνης κοίταξε τον κατηγορούμενο και του είπε «όλα να πάνε καλά».

Πηγή: skai.gr

