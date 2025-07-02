Στις Σπέτσες βρίσκεται αυτή την περίοδο ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, μαζί με τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ και η κόρη τους Ολυμπία.

O Παύλος κάνει βασιλικές διακοπές στο νησί του Αργοσαρωνικού, αγαπημένο τόπο και των γονιών του, ενώ παράλληλα αναζητά μόνιμη βάση στην Ελλάδα.

Συμφωνά μάλιστα με δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται να αγοράσει μία «διάσημη» υπερπολυτελή βίλα στις Σπέτσες έχει βγει στο σφυρί, ακριβώς πάνω από την παραλία Ξυλοκέριζα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το ακίνητο που «ζαχαρώνει» ο Ντε Γκρες άνηκε στην οικογένεια Κουτσολιούτσου, και κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μία βίλα απίστευτης χλιδής και πολυτέλειας που, μεταξύ άλλων, διαθέτει ελικοδρόμιο και πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, σε μία έκταση 50.000 τετραγωνικών μέτρων.

Μάλιστα λέγεται πως ο Ντε Γκρες νοίκιαζε το χώρο έναντι 15.000 ευρώ για κάθε βραδιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.