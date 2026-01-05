Δίκη Novartis: Επιμένει στα περί δωροδοκίας πολιτικών η «Κελέση»

Της Έλενας Γαλάρη

Τους ισχυρισμούς της ότι πολιτικά πρόσωπα δωροδοκήθηκαν από την Novartis επανέλαβε και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση».

Κατά την απολογία της, η πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή, που κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, είπε πως νιώθει «αδικημένη» από την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή. Επίσης, ανέφερε ότι όλα όσα ισχυρίστηκε περί δωροδοκίας ήταν αληθή.

«Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά. Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Είδα χρήματα σε βαλίτσα να μπαίνει στο αυτοκίνητο με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου και να γυρίζει με άδεια βαλίτσα. Αν τα πήρε τα χρήματα, γύρισε με άδεια τσάντα, τι έγινε δεν το ξέρω. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στον κ. Φρουζή. Διατυμπάνιζε ο Φρουζής ότι πετύχαμε τον στόχο μας, έλεγε ότι η βαλίτσα παραδόθηκε. Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα» επέμεινε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος: Βλέπατε έναν άνθρωπο να κάνει ατασθαλίες και τον πιστεύατε;

Κατηγορούμενη: Δεν ήμουν εκεί για να κρίνω, ήμουν υπάλληλος της εταιρείας, κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα απολύτως κανένα σκοπό ή μένος. Ανέφερα τι γινόταν μέσα στην εταιρεία.

Πρόεδρος: Βλέπουμε βεβαιότητα στις καταθέσεις. Μήπως είχατε πιέσεις;

Κατηγορούμενη: Καμία απολύτως πίεση δεν είχα για όσα κατέθεσα. Οι καταθέσεις έγιναν με γνώμονα όσα έβλεπα και όσα μου έλεγε ο κ. Φρουζής.

Αναφερόμενη στα όσα έχει καταθέσει για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η κατηγορούμενη είπε:

«Ο κ. Φρουζής είχε πει ότι ο Γεωργιάδης θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια σε δόσεις. Είδα την καταμέτρηση και τους κίτρινους φακέλους με 20 - 50 - 70 χιλιάδες ευρώ που προορίζονταν για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Αυτά θα τα έπαιρνε ο κύριος Γεωργιαδης σε διαδοχικές δόσεις, έτσι διατυμπάνιζε μέσα στην ομάδα ο κύριος Φρουζής. Οι 20.000 ευρώ μετρήθηκαν μπροστά μου, έκλεισε ο φάκελος μπροστά μου, ήμουν παρούσα όταν παραδόθηκαν. Οι συναντήσεις Φρουζή-Γεωργιάδη ήταν συχνές. Μίλησα με τη γραμματέα του κυρίου Γεωργιάδη κλείναμε τα ραντεβού».

Εισαγγελέας: Πώς δεν υπήρξε ένα email που να αποδεικνύουν τις συναλλαγές;

Κατηγορούμενη: Δεν γίνονταν τέτοιες επιβεβαιώσεις μέσω email. Γύριζε πίσω με την βαλίτσα άδεια...

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι όταν παρουσιάστηκε στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν γνώριζε ότι διεξαγόταν έρευνα και από τις αμερικανικές αρχές.

«Πολύ πολύ αργότερα έμαθα ότι η τότε εισαγγελέας κατά της διαφθοράς οδηγήθηκε σε εμένα από πληροφορίες και έγγραφα τον αμερικανικών αρχών. Περίπου 8-10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα που μου ζήτησαν να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο. Έπειτα από πολλά χρόνια, μου έδωσαν τα χρήματα του βραβείου για τη συμβολή μου στην έρευνα, επειδή κρίθηκαν αξιόλογα όσα είπα, μου ανακοινώθηκε το 2023», είπε.



