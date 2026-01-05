Με ιλιγγιώδη ταχύτητα φαίνεται να οδηγούσε ενας άνθρωπος στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα τραβούσε βίντεο για γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ κινείται με 304 χλμ/ώρα κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και στη λεζάντα του βίντεο γράφει: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».
Σύμφωνα με το thestival.gr οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει αναρτήσει πολλά βίντεο όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση.
