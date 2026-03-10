Της Έλενας Γαλάρη

Με τις καταθέσεις της διμοιρίας ΜΑΤ που έσπευσε να συνδράμει τη διμοιρία του Γιώργου Λυγγερίδη μετά τον τραυματισμό του συνεχίστηκε η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι την ώρα που βρίσκονταν στην αστυνομική κλούβα και κατευθύνονταν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, άκουγαν από τον ασύρματο έντρομο τον επικεφαλής της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη να φωνάζει: «Έχουμε τραυματισμό αστυνομικού και είναι σοβαρός».

Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν τις εικόνες που αντίκρισαν πηγαίνοντας στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.

«Διακόσια άτομα και παραπάνω ήταν στην Παπαδιαμάντη με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Άλλοι φορούσαν κόκκινο κασκόλ, άλλοι κόκκινη φόρμα... Κάποιοι είχαν διακριτικά του Ολυμπιακού. Τους βάλαμε μέσα στο γήπεδο. Πετάγανε πέτρες, ξύλα και φωτοβολίδες. Μας εξύβριζαν και μας απειλούσαν»

«Θα πεθάνετε όλοι μας έλεγαν», είπε μάρτυρας.

Η αναφορά του μάρτυρα αστυνομικού ότι δράστες που συμμετείχαν στα επεισόδια έφεραν τα διακριτικά του Ολυμπιακού, σχολιάστηκε από τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είπε ότι «αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στο δικαστήριο».

Οι μάρτυρες δέχθηκαν επίμονες ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης σχετικά με τα σφοδρά επεισόδια που είχαν γίνει το 2022, στο ΣΕΦ, την ώρα που η διμοιρία βρισκόταν έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι τα επεισόδια στου Ρέντη δεν είναι «πρωτοφανή», όπως τα χαρακτηρίζουν οι αστυνομικοί της διμοιρίας Λυγγερίδη.

«Το πρωτοφανές στον Ρέντη είναι ότι παρά του ότι έγινε χρήση δακρυγόνων, οι δράστες δεν έφευγαν… Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν κατάλαβαν ότι χτύπησαν κάποιον», είπε μάρτυρας και αναφερόμενος στα επεισόδια στο ΣΕΦ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τότε οι δράστες ήταν οργανωμένοι.

Εισαγγελέας: Επειδή αυτά τα δύο επεισόδια και στο ΣΕΦ και στον Ρέντη έχουν απόσταση μιας ημέρας από την επέτειο Γρηγορόπουλου, σας είχαν πει ποτέ από την υπηρεσία σας να είστε σε ετοιμότητα;

Μάρτυρας: Στον Ρέντη δεν είχαμε καμία τέτοια ενημέρωση.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με καταθέσεις των υπολοίπων αστυνομικών διμοιρία ΜΑΤ.



