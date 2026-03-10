Αποκαταστάθηκε το τεχνικό ζήτημα στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που παρατηρήθηκε προσωρινά κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων στο νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ διαβεβαιώνει ότι για μια ακόμη φορά θα διασφαλίσει επαρκή χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Μέσω gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων/Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Μέσω ΠΣ voucher: https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front.

Πηγή: skai.gr

