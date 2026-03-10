Ένα ακόμη αποκαλυπτικό επεισόδιο της μεγάλης έρευνας του Αλέξη Παπαχελά, «Φάκελος 17Ν», μεταδόθηκε χθες βράδυ, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στον ΣΚΑΪ. 1.035.336 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό το 3ο επεισόδιο, με τίτλο «Αίμα στις σόλες».

Το ντοκιμαντέρ, που έφερε στο φως άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού σε ποσοστό 10,2% στο γενικό σύνολο. Μαρτυρίες πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και απόρρητα έγγραφα που ήρθαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φώτισαν το παρασκήνιο πίσω από την κορύφωση της δράσης της «17 Νοέμβρη» κατά τη δεκαετία 1990–2000 και τις κινήσεις των Αρχών που τους έφεραν όλο και πιο κοντά στην εξάρθρωσή της.

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1990, όταν η «17 Νοέμβρη» κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο τη βίαιη δράση της. Η αστυνομία έρχεται αντιμέτωπη με την τρομοκρατική οργάνωση δύο φορές, στα Σεπόλια και στην υπόθεση Ριανκούρ και χάνει τους τρομοκράτες μέσα από τα χέρια της. Την ίδια περίοδο, η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή, καθώς η κοινή γνώμη στρέφεται πλέον ανοιχτά εναντίον της «17 Νοέμβρη».

Η συμπλοκή στα Σεπόλια:

Το φιάσκο με το βαν του FBI:

Αίμα στις σόλες:

Ο Βασίλης Βασιλικός στο στόχαστρο των Αμερικανών:

Με φόντο την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα και την επίσκεψη του προέδρου Κλίντον στην Αθήνα, η διεθνής πίεση αυξάνεται, ενώ η νέα ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης διαπιστώνει το αδιέξοδο των ερευνών.

Η «συμβουλή» του Τζορτζ Τένετ:

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μίλησαν ελληνοαμερικάνοι αξιωματούχοι που εκπαίδευαν Έλληνες αστυνομικούς στην Αμερική, για να διαπιστώσουν αργότερα ότι στην Ελλάδα υπηρετούσαν σε άσχετες θέσεις. Αμερικανοί πράκτορες αποκάλυψαν ότι χρησιμοποιούσαν το παράδειγμα της Ελλάδας ως μοντέλο εκπαίδευσης νέων πρακτόρων στο FBI, ενώ, αποκάλυψαν, για πρώτη φορά, ότι είχαν στα χέρια τους τη δυνατότητα "απαγωγής" υπόπτων και τη μεταφορά τους στην Αμερική για να δικαστούν.

Μπορούσε η Αμερική να «απαγάγει» υπόπτους στην Ελλάδα;

Η επίθεση στον Στίβεν Σόντερς:

Η νέα, μεγάλη παραγωγή του ΣΚΑΪ, «Φάκελος 17Ν», μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21.00, ενώ είναι διαθέσιμη on demand στον ΣΚΑΪ HYBRID και στο skai.gr/tv.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

