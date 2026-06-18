Ενώπιον του τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023.

Φίλαθλος - μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε οπαδούς να κινούνται κατά των αστυνομικών, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα.

«Ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Έπεφταν ασταμάτητα φωτοβολίδες, έβλεπα λάμψεις τουλάχιστον επί 20 λεπτά. Κάποιοι έσπαγαν τσιμέντα και τα έπαιρναν. Το είχαν σκεφτεί, το είχαν μελετήσει. Εντάξει, μπορεί να έσπαγαν εκείνη την ώρα, αλλά τις φωτοβολίδες και τις μολότοφ; Κάπου τις είχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο μάρτυρας σημείωσε: «Πηγαινοέρχονταν. Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους. Κατάλαβα ότι θα γίνουν επεισόδια και βγήκα από το γήπεδο να γλιτώσω το αμάξι μου. Θυμάμαι κάποιον που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα. Φώναζαν «πάμε να τους γ…. τους μπάτσους».



Πηγή: skai.gr

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