ΑΕΚ: Ολοκλήρωσε τα φιλικά στην Ολλανδία με νίκη 3-0 επί της Σεντ Τρούιντεν

Η ΑΕΚ πραγματοποιώντας ένα σαρωτικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο σκόραρε και τα τρία της τέρματα επικράτησε 3-0 της βελγικής Σεντ Τρούιντεν και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

Πριν από το Superbet SuperCup, η ΑΕΚ θα δώσει την πρόβα τζενεράλε της απέναντι στην Athens Kallithea. Το φιλικό θα διεξαχθεί στις 8 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν.



Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ καλά την αναμέτρηση στο Μιλ της Ολλανδίας, και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 7ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Μάριν πέρασε μια πολύ ωραία πάσα στον Πήλιο από την αριστερή πλευρά, εκείνος ήρθε σε θέση τετ-α-τετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Κουκόμπο. Παρά το γεγονός πως η κατοχή ήταν υπέρ των Βέλγων, οι οποίοι προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα των αντιπάλων τους, η «Ένωση» έκλεβε μπάλες και έβγαινε με πολύ καλές αξιώσεις στην αντεπίθεση.

Χαρακτηριστικό, ήταν πως σε διάστημα τριών λεπτών η ομάδα του Νίκολιτς δημιούργησε τρεις τελικές -όλες στην κόντρα επίθεση- με την τρίτη να είναι και η... φαρμακερή. Ειδικότερα, ο Κοϊτά ξεχύθηκε στον ανοιχτό χώρο, πάσαρε στον Πήλιο πάλι από την αριστερή πλευρά και εκείνος με ιδανικό σουτ νίκησε για δεύτερη φορά τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του.

Στη συνέχεια η Σιντ Τρούιντεν προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Στρακόσα κυρίως με κεφαλιές, οι οποίες ωστόσο δεν δημιούργησαν ουσιαστικό πρόβλημα στον διεθνή Αλβανό τερματοφύλακα. Αντιθέτως, η ΑΕΚ όποτε επιχειρούσε να περάσει τη μεσαία γραμμή των Βέλγων δημιουργούσε απειλητικές στιγμές. Λίγο πριν τη συμπλήρωση πρώτου 40λεπτου, ο Κοιτά έκανε ωραία ενέργεια από την πολύπαθη αριστερή πλευρά της Τρούιντεν, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο, εκτέλεσε, αλλά ο Κοκούμπο επενέβη εντυπωσιακά, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Λούκα Γιόβιτς να χρηστεί σκόρερ. Στο 40’ ο Ρότα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Σέρβος έφερε ωραία την μπάλα μπροστά του και εκτελώντας ιδανικά έκανε το 3-0 το οποίο αποτέλεσε το και το σκορ του πρώτου μέρους.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι Βέλγοι μέσα από κερδισμένα κόρνερ προσπάθησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην «κιτρινόμαυρη» άμυνα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Από την άλλη, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν εκείνη που απείλησε και πάλι, με τα σουτ του Κοϊτά και του Μάγιερ στο 52’ και 54’ αντίστοιχα να περνάνε ψηλά άουτ. Δύο λεπτά πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο Μιλ, ο Γιόβιτς βρέθηκε πάλι σε θέση βολής αλλά το συρτό σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα των Βέλγων.

Χρειάστηκε να περάσουν 63 λεπτά αγώνα προκειμένου η βλγική ομάδα να πραγματοποιήσει την πρώτη της καλή ευκαιρία. Ο Βανβεσεμάελ εκτέλεσε από κοντινή απόσταση, αλλά ο Στρακόσια αποδείχθηκε πανέτοιμος, αποκρούοντας εντυπωσιακά και διατηρώντας το 3-0.

Ο Νίκολιτς αμέσως μετά προχώρησε σε τετραπλή αλλαγή, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Ζίνι, Ζουρκόφ, Γκατσίνοβιτς και Καλοσκάμης αντί των Βάργκα, Γιόβιτς, Κοϊτά και Μάγερ.

Μάλιστα, η «Ένωση» η έφτασε κοντά στο τέταρτο γκολ με τον Ζίνι να πιάνει δυνατό σουτ, έπειτα από κλέψιμο, με την μπάλα να περνάει έξω από το δεξιό δοκάρι του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 85’ η Τρούιντεν απείλησε εκ νέου με μακρινό σουτ, ωστόσο ο Στρακόσια αποδείχθηκε και πάλι σε ετοιμότητα διατηρώντας το 3-0 υπέρ της ομάδας του.

Στον εναπομείναντα χρόνο τίποτα δεν άλλαξε και η ΑΕΚ ελέγχοντας απόλυτα τον αγώνα έφτασε εύκολα στο ροζ φύλλο αγώνα.

Πηγή: skai.gr

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