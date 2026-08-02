Για δεύτερο διαδοχικό 24ωρο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και περίθαλψης ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων από τα πληρώματα και τα ασθενοφόρα του (Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων), σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επιχειρήσεων, τα δύο ασθενοφόρα του ΔΙΚΕΠΑΖ αναγκάστηκαν να κινηθούν σε μικρή απόσταση από το πύρινο μέτωπο προκειμένου να προσεγγίσουν τον παραλιακό οικισμό του Πόρτο Γερμενού, ο οποίος είχε εκκενωθεί, όπως και η γειτονική Ψάθα, εξαιτίας της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι αδέσποτοι σκύλοι και γάτες είχαν καταφύγει στα βράχια της παραλίας για να προστατευθούν από τις φλόγες, με αποτέλεσμα οι διασώστες να χρειαστεί να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτα σημεία προκειμένου να προσεγγίσουν και να διασώσουν όσα ζώα ήταν δυνατόν.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η επιχείρηση διάσωσης ενός σοβαρά τραυματισμένου σκύλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ. Το ζώο νοσηλεύεται και δέχεται την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων και των τραυμάτων του.

Για τις γάτες που παρέμειναν στην περιοχή, τα πληρώματα άφησαν σημαντικές ποσότητες τροφής σε ασφαλές σημείο της παραλίας, το οποίο υποδείχθηκε από τον Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σημαντική επισημαίνεται ότι ήταν η συμβολή του αντιδημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας Δημήτρη Παγώνη, ο οποίος συνέδραμε τις επιχειρήσεις υποδεικνύοντας σημεία όπου βρίσκονταν ζώα σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα πληρώματα του ΔΙΚΕΠΑΖ, οι συνέπειες της πυρκαγιάς για την άγρια πανίδα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Οι διασώστες εντόπισαν αγριογούρουνο που είχε ήδη υποκύψει στις φλόγες, ενώ η πρόσβαση στο εσωτερικό του πευκοδάσους γύρω από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού παρέμενε αδύνατη, καθώς η πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Συνεχίζουμε την προσπάθεια σε συνεργασία με τους δήμους των περιοχών που πλήττονται. Για ακόμη μία φορά ευχαριστώ θερμά τους εθελοντές και τους εργαζόμενους του ΠΕΣΥΔΑΠ και του ΔΙΚΕΠΑΖ, οι οποίοι επιχειρούν αδιάκοπα, υπερβαίνοντας τα όρια του ωραρίου και των συμβατικών υποχρεώσεών τους, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στα ζώα που έχουν πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Συνδέσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά) Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις των ασθενοφόρων από το Πόρτο Γερμενό έως τα Μέγαρα.

Πηγή: skai.gr

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