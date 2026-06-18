Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 59 αλλοδαπών από λέμβο 46 ναυτικά μίλια νότια - νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο μέσο της FRONTEX, με τη διάσωση να γίνεται από σκάφος της FRONTEX και τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων.

Οι 59 διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια νότια - νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από σκάφος της FRONTEX με τη συνδρομή τριών παραπλεόντων πλοίων που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι 59 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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