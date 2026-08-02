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Ρουμανία: Νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της από drone - Συντρίμμια έπεσαν κοντά στον Δούναβη

Το drone είχε παραμείνει για περίπου 20 λεπτά στον ρουμανικό εναέριο χώρο προτού επιστρέψει στην Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευσή του

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Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τον Δούναβη έπεσαν σε ρουμανικό έδαφος, σε αγροτική έκταση κοντά στο χωριό Περιπράβα, χωρίς να προκληθούν ζημιές, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, το drone είχε παραμείνει για περίπου 20 λεπτά στον ρουμανικό εναέριο χώρο προτού επιστρέψει στην Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευσή του.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου ρουμανικά μαχητικά F-16 είχαν καταρρίψει τρία ρωσικά drones που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο σε τρεις διαδοχικές ημέρες.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρουμανία Drone
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