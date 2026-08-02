Αντώνης Σαμαράς: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός»

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του:

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Πηγή: skai.gr

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