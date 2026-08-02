Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα.

Το πλήρωμα του ενός από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα έχει εντοπιστεί σώο και έχει επικοινωνήσει με το επιχειρησιακό κέντρο.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πλήρωμα έδωσε τις συντεταγμένες του και ασθενοφόρα κατευθύνονται στο σημείο για την παραλαβή του.

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί και το δεύτερο ελικόπτερο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για το πλήρωμά του, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι στα πυροσβεστικά ελικόπτερα αυτού του τύπου το πλήρωμα αποτελείται από τον κυβερνήτη και τον Έλληνα συντονιστή εναέριας κατάσβεσης. Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν νεότερα από την επιχείρηση διάσωσης.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, το οποίο επιχειρεί με έξι ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, συνολικά 12 διασώστες και δύο ιατρούς. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πληρώματα αναμένουν οδηγίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πρόσβαση στο σημείο και τη διαχείριση του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

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