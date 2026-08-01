Αποστολή ASPIDES: Η φρεγάτα «Bergamini» συνόδευσε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Εμπορικό πλοίο διέσχισε με ασφάλεια την Ερυθρά Θάλασσα υπό την προστασία της ιταλικής φρεγάτας «Bergamini», ανακοίνωσε το Σάββατο η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ASPIDES, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ναυτική επιχείρηση ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ASPIDES, δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του πλοίου, τη σημαία του, την ιδιοκτησία του ή πληροφορίες για το φορτίο του.

Η ναυτιλιακή κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αντιμετωπίσει νέες διαταραχές τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού από τους συμμάχους του Ιράν, Χούθι της Υεμένης, κατά της Σαουδικής Αραβίας και τις επακόλουθες επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία, γεγονός που εντείνει τους κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα και συμβάλλει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

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