Γυναίκα η δράστρια της βομβιστικής επίθεσης στο κέντρο της Μόσχας με τρεις νεκρούς

Μια αυτοσχέδια βόμβα που έφερε μια γυναίκα σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 21 κοντά σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8:00 μ.μ., κοντά σε ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται σε έναν από τους επτά σταλινικούς ουρανοξύστες της Μόσχας, στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK) ανέφερε ότι μια άγνωστη γυναίκα, η οποία μετέφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, επιχείρησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά εμποδίστηκε από έναν φρουρό ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη NAK, η γυναίκα, ο φρουρός και ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.

Το τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, επικαλούμενο πηγή του, μετέδωσε την Κυριακή ότι δύο ακόμη άτομα που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, έξι τραυματίες παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.

Εικασίες για σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, εξέφρασε την Κυριακή τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

«Χθες διαπράχθηκε μια βάναυση τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή αμέσως μετά την επίθεση.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών ή των τραυματιών ούτε ανακοίνωσαν υπόπτους. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι στόχος της επίθεσης ήταν υψηλόβαθμος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος όμως δεν τραυματίστηκε.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας με την Ουκρανία, η Ρωσία έχει δεσμευθεί να ενισχύσει την προστασία ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, έπειτα από σειρά δολοφονιών και αποπειρών που αποδίδει στο Κίεβο.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ έσπευσαν να κατηγορήσουν την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία. Το Κίεβο δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι η γυναίκα που μετέφερε τη βόμβα ενδέχεται να μην γνώριζε την ύπαρξή της και ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός ίσως πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από άλλο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εστιατορίου, ο χώρος παρέμενε κλειστός το Σάββατο λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.

Η φύση της επίθεσης θυμίζει τη βομβιστική ενέργεια του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκε ο Ρώσος φιλοπολεμικός μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι.

Η νεαρή Ντάρια Τρεπόβα καταδικάστηκε τότε σε 27 χρόνια κάθειρξης επειδή παρέδωσε στον Τατάρσκι μια βόμβα κρυμμένη μέσα σε αγαλματίδιο, η οποία εξερράγη όταν εκείνος την κρατούσε στα χέρια του. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ενεργούσε κατ' εντολή άνδρα στην Ουκρανία, ο οποίος της είχε στείλει χρήματα.

Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι τότε ούτε ανέλαβαν ούτε διέψευσαν την ευθύνη για την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.