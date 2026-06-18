Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη ως προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ακίνητο, ζητούν συνάντηση με τον Δήμαρχο και προαναγγέλλουν δυναμική παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας.

Οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, επιλέγονται ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την απόφαση τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Ήδη κλιμάκια του υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις και βρίσκονται σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δομή εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη προς λειτουργία σε περίπου 20 ημέρες, με στόχο να τεθεί σε χρήση εντός του Ιουλίου. Ο χώρος προβλέπεται να λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα της αντίστοιχης εγκατάστασης στην Αγυιά Χανίων, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται στην Κρήτη. Από την πλευρά του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατυπώνεται η θέση ότι η λειτουργία της δομής δεν θα επιβαρύνει την τοπική κοινωνία.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση. Οι κάτοικοι είχαν ζητήσει από το πρωί συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για αύριο Παρασκευή και αναμένουν απάντηση, ενώ ήδη προγραμματίζουν μαζική παρουσία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα.

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση εμφανίστηκαν υπέρ μιας πιο συντονισμένης μορφής κινητοποίησης, προτείνοντας να ανοίξει προσωρινά ο δρόμος ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των φορτηγών και των οχημάτων που κινούνται στην περιοχή. Παράλληλα, αποφασίστηκε να υπάρξει δυναμική και μαζική παρουσία κατοίκων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα, όπου θα συζητηθεί το θέμα των αποθηκών Σκουλούδη, ενώ ζητείται να διεξαχθεί και ονομαστική ψηφοφορία ώστε να καταγραφεί δημόσια η θέση κάθε δημοτικού συμβούλου.



Την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι πιο σκληρές φωνές μεταξύ των συγκεντρωμένων, οι οποίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε χαλάρωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, διατυπώθηκαν προτάσεις για επ' αόριστον αποκλεισμό του δρόμου από τη Δευτέρα, ως μέσο πίεσης προς την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ορισμένοι διαμαρτυρόμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι ακόμη και τα ευπαθή προϊόντα που κατευθύνονται προς το λιμάνι θα πρέπει να παραμείνουν ακινητοποιημένα, θέση ωστόσο που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει καθολική αποδοχή μεταξύ των κατοίκων.

Ο κ. Θανάσης Σακούδης, πρόεδρος του πολιτικού συλλόγου Αθανάτων, τόνισε σε δηλώσεις του: «Έχουμε να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη. Αυτό που ζητούμε είναι εγγυήσεις ότι θα είναι μια κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή και να περάσει και από τον Δήμο και την Περιφέρεια».

Παράλληλα συμπλήρωσε μεταξύ άλλων: «Εκτός από την καθημερινότητά μας η οποία επηρεάζεται από μία τέτοια δομή, ο συγκεκριμένος χώρος γειτνιάζει με το δάσος των Αθανάτων και ελλοχεύουν κίνδυνοι και από τσιγάρα. Έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε κινδυνεύσει και αυτό το γεγονός εντείνει την αγωνία μας».

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ηρακλείου γνωστοποίησε ότι ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός ενημερώθηκε από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για την πρόθεση δημιουργίας κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμαρχος ζήτησε από τον υπουργό, πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης, να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, κυρίως σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 22 Ιουνίου, στη βάση του ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί στις 23 Μαρτίου 2026.

Όπως υπενθυμίζει ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου, πρόκειται για Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης, αντίστοιχη με εκείνη της Αγυιάς Χανίων, με σκοπό την καταγραφή των νεοαφιχθέντων μεταναστών και τη μεταφορά τους σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός δύο έως τριών ημερών.

Πηγή: skai.gr

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