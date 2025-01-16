«Θέλαμε εμείς να καούν οι άνθρωποι; Να πάω να αυτοκτονήσω τώρα. Είμαστε και στον έκτο όροφο, θα το πετύχω! Ό,τι μπορούσαμε και ήταν ανθρωπίνως δυνατό το κάναμε» είπε στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου για την τραγωδία στο Μάτι ο τότε Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ιωάννης Φωστιέρης.

Ο καταδικασμένος πρωτόδικα σε εκτιτέα ποινή 5 ετών με αναστολή, απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, υπεραμύνθηκε των ενεργειών του την επίμαχη ημέρα που η φωτιά στην Ανατολική Αττική άφησε πίσω της 104 νεκρούς, επικαλούμενος το σύνολο των σοβαρών σε εξέλιξη συμβάντων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, τις δυνατότητες σε πόρους που είχε στη διάθεση του και τις καιρικές συνθήκες με σφοδρούς ανέμους.

«Δεν τους αφήσαμε στο Μάτι. Με τα μέσα που είχαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε» ανέφερε, εξηγώντας τους πόρους που διέθετε αλλά και τα άλλα δύο σοβαρά, της Κινέτας και του Καλάμου, που έπρεπε να διαχειριστεί η Πυροσβεστική στην Αττική. Σημείωσε επίσης πως στο ΕΣΚΕ δεν είχαν σε καμία φάση μετάδοση πραγματικής εικόνα για τα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο. Αυτόν τον παράγοντα επικαλέστηκε και για το θέμα της οργανωμένης απομάκρυνσης, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο της Έδρας, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχω εκτελεστική εξουσία να το κάνω».

Ο κατηγορούμενος είπε πως θα ήταν επικίνδυνη η απομάκρυνση πολιτών εφόσον δεν υπήρχε σαφής εικόνα από αέρος και εδάφους για τις συνθήκες που επικρατούν ώστε να γίνει ακριβής σχεδιασμός με βάση τα δεδομένα της πορείας της φωτιάς και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής εν μέσω θερμών και καυτών ζωνών.

Πρόεδρος: Άρα οι άνθρωποι ήταν καταδικασμένοι όπως μας τα λέτε.

Κατηγορούμενος: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Οι επιστήμονες το λένε. Υπήρχε περιβαλλοντική απορρύθμιση στην περιοχή. Οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζούνε εκεί. Οι φωτιές όλες, πηγαίνανε παράλληλα με τη Λεωφόρο Μαραθώνος ... Καλώς ή κακώς, να λέμε την αλήθεια, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτή η καταστροφή.

Στην απολογία του ο κ. Φωστιέρης δήλωσε ότι ήταν σωστή η απόφαση εκτροπής του ελικοπτέρου που επιχειρούσε στο Νταού για να μεταβεί στα Διυλιστήρια Κορίνθου. Ο κατηγορούμενος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εκτροπής, καθώς αυτό αλλά και η διαχείριση των εναέριων ήταν εκείνα για τα οποία κρίθηκε ένοχος από το πρώτο δικαστήριο.

«Ορθά έγινε η εκτροπή για τα Διυλιστήρια. Όταν σε καλούν από τέτοιες δομές, από τέτοιες εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει θέμα. Σε χρόνο μηδέν πρέπει να ανταποκριθείς. Ειναι οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Αποθηκεύονται 2,8 εκατομμύρια κυβικά καυσίμων: κηροζίνες, λιπαντικά, μαζούτ... Και να προσθέσω και κάτι χωρίς να επεκταθώ. Η Ελλάδα είναι ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι ΝΑΤΟ. Εδώ θα βάλω τελεία. Δεν είναι απλά τα πράγματα».

Φορτισμένος σε άλλο σημείο της απολογίας του είπε:

«Ερχόμαστε εκ των υστέρων και λέμε ότι μπορούσε να γίνει το ένα και το άλλο. Για λόγους εντυπωσιασμού λέμε διάφορα. Αλλά αυτοί που τα λένε δεν κάθονται εδώ... Εγώ δεν είμαι πολιτικός, πυροσβέστης είμαι... Έχουν γίνει ενέργειες από την Πολιτεία στην μετά Μάτι εποχή για να αντιμετωπιστούν θεσμικά οι οποίες αδυναμίες; Αλλά εμείς είμαστε τότε εκεί, σε όλες τις φωτιές εκείνη τη μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

