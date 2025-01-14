Δίκη για το Μάτι: «Υπήρχαν υπηρεσιακές διαταγές» δήλωσε ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής

Της Έλενας Γαλάρη

Με την απολογία του τότε υπαρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Ματθαιόπουλου συνεχίστηκε η δίκη στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018.

Ο κατηγορούμενος αφού εξέφρασε «τη θλίψη και την οδύνη του στους τραυματίες και τους συγγενείς των θυμάτων», αναφέρθηκε αρχικά στη φωτιά που ξέσπασε την ίδια ημέρα στην Κινέτα, λέγοντας ότι άμεσα εστάλησαν δυνάμεις, ενώ σε επιφυλακή είχε τεθεί ο νομός Αττικής.

«Εγώ ενημερώθηκα για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Νταου από τον κ. Φωστιέρη. Άμεσα έγινε κινητοποίηση. Εκείνη τη στιγμή επικοινώνησα με τον τότε επικεφαλής του 199 της Πυροσβεστικής κ. Γκολφίνο για την αποστολή επίγειων δυνάμεων (16:51). Είχα επικοινωνία και με τον διοικητή της Πυροσβεστικής κ. Χιώνη, επειδή η φωτιά ήταν στη διοίκηση Αθηνών και άρχισε να μπαίνει στην περιφέρεια ανατολικής Αττικής. Με εντολή του αρχηγού συμμετείχα στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας», ανέφερε ο κατηγορούμενος επισημαίνοντας ότι τα εναέρια μέσα δεν ήταν στην αρμοδιότητά του.

«Η διαχείριση των εναέριων μέσων ήταν από την έγκριση του αρχηγού. Ο υπαρχηγός δεν έχει καμία μορφή αρμοδιότητας στη διαχείριση των εναέριων μέσων. Όταν εγώ ήμουν αρχηγός μόνο εγώ έκρινα πότε θα πετάξουν τα εναέρια. Τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος με έδρα το αεροδρόμιο πετάνε με εντολή του ΕΣΚΕ και έγκριση αρχηγού. Δεν καλούνται σε επιφυλακή διότι αυτό εξαρτάται από ώρες πτήσης που έχει κάθε πιλότος» ανέφερε ο κ. Ματθαιόπουλος.

Αναφερόμενος στα πλωτά μέσα και τις βάρκες της ΕΜΑΚ, ο Βασίλης Ματθαιόπουλος, ανέφερε ότι είναι υπηρεσία εκτός επιφυλακής.

«Αν παίρναμε όλα τα πυροσβεστικά πλοιάρια, ίσως να μη λειτουργούσε και το λιμάνι. Το πολύ να μπορούσε να φύγει ένα. Ο πλεύσιμος χρόνος είναι γύρω στις τρεισήμισι ώρες οπότε θα έφταναν πολύ αργά. Οι βάρκες της ΕΜΑΚ, χρησιμοποιούνται σε στάσιμα νερά μετά από πλημμύρες και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο κατηγορούμενος και πρόσθεσε ότι «όλοι γνώριζαν ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη φωτιά», ωστόσο «για την απομάκρυνση των πολιτών αρμόδιος να την εισηγηθεί είναι ο αξιωματικός στο πεδίο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, εάν θα είχαμε ή όχι περισσότερα θύματα. Πού θα πηγαίναμε όλον αυτόν τον κόσμο;» διερωτήθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος έβαλε κατά του τότε αρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας που αποφάσισε την εκτροπή ελικοπτέρου από τη φωτιά στο Νταού στη Motor Oil.

«Κατά την προσωπική μου άποψη δεν μπορούμε να πάρουμε εναέριο μέσο από την περιοχή που επιχειρεί. Εγώ εάν ήμουν αρχηγός δεν θα το έπαιρνα. Είναι ανήκουστο να λέει ο κ.Τερζούδης, ότι 'αφού ήξερε ο Ματθαιόπουλος να πάει να το πει στον Υπουργό'.Τι θα μπορούσα να πω εγώ στον Υπουργό; Ότι είναι λάθος; Εντολή του κ. Τερζούδη είναι», είπε, ενώ δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την Εισαγγελέα για τη διάρθρωση των χώρων του ΕΣΚΕ, αλλά και για μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται οι ειπτελικοί, την ώρα που καίει η φωτιά στην Κινέτα.

Κατηγορούμενος: Είναι τραβηγμένη στις 15.55, είμαστε όλοι μπροστά στην οθόνη.

Εισαγγελέας: Αυτή η φωτογραφία γιατί τραβήχτηκε;

Κατηγορούμενος: Δεν ξέρω γιατί τραβήχτηκε

Εισαγγελέας: Αναμνηστική; Τώρα θα γίνω κακιά: Ο κόσμος καιγόταν και εσείς βγάζατε φωτογραφίες;

Ερώτηση που καταχειροκρότησε το ακροατήριο φωνάζοντας «μπράβο» στην Εισαγγελέα, με τον Βασίλη Ματθαιόπουλο να απαντά «μπορεί να την τράβηξε κάποιος δημοσιογράφος».

Πηγή: skai.gr

