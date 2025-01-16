Τη διεθνή πιστοποίηση Top Employer 2025, που τον κατατάσσει στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα, για τρίτη διαδοχική χρονιά, έλαβε ο ΟΠΑΠ, χάρη στις ολοκληρωμένες πολιτικές του για τους ανθρώπους και το εργασιακό περιβάλλον του.

Η τιμητική διάκριση αναδεικνύει την εστίαση του ΟΠΑΠ στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού και τη δέσμευση της εταιρείας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων της. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας μοναδικής εταιρικής κουλτούρας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας.

Με την πιστοποίηση αυτή, ο ΟΠΑΠ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 21 κορυφαίους εργοδότες της χώρας μας, όπως αυτοί προέκυψαν από την αξιολόγηση του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού Top Employers Institute.

«Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο ΟΠΑΠ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Top Employer. Είμαστε υπερήφανοι για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αναδεικνύει έμπρακτα ότι οι Άνθρωποί μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια αναγνώριση των δράσεων και των πολιτικών μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος εργασίας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, με τον ίδιο δυναμισμό», δήλωσε η Αχίλλεια Κοντού, Chief People Officer του ΟΠΑΠ.

Υψηλές απαιτήσεις για τις συμμετέχουσες εταιρείες

Το Top Employers Institute έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες σε πέντε ηπείρους.

Η πιστοποίηση των εταιρειών αποφασίζεται έπειτα από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, βάσει υψηλών, διεθνών κριτηρίων και δεικτών αναφοράς. Συγκεκριμένα, εφέτος εξετάστηκαν έξι βασικοί τομείς πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελούνται από 20 θεματικές, στις οποίες - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονται: η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Προσέλκυση Ταλέντων, η Εκπαίδευση, η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και η Ένταξη και η Ευημερία (Wellbeing).

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, οι εταιρείες που πιστοποιήθηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες για το 2025 επηρεάζουν θετικά περισσότερους από 13 εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως.



