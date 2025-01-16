Κάθε λεπτό που περνά μοιάζει αιώνας για τους γονείς του 25χρονου παλικαριού από την Αμαλιάδα που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά στο χθεσινό τροχαίο στην Πατρών-Πύργου.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, στη μονάδα αναζωογόνησης – αφού χθες δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη ΜΕΘ, όπου τελικά, βρέθηκε σήμερα.

Οι γονείς του με όση δύναμη τους έχει απομείνει, μίλησαν στους δημοσιογράφους για τον Γολγοθά που ανεβαίνουν, μεταδίδει το patrisnews.

Ενημερώθηκαν από γνωστούς τους ότι το παιδί τους είχε ένα σοβαρό τροχαίο, ενώ λίγο νωρίτερα η μητέρα του, τον καλούσε στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε…

«Το είδαμε το παιδί, είναι σε καταστολή, τώρα θα μπει σε πιο βαθιά καταστολή, ο γιατρός μας είπε ότι κρίσιμα πολύ. Έχει χτυπήσει πάρα πολύ στο κεφάλι», ανέφερε η μητέρα του.

«Έναν σταυρό και μια προσευχή για το παιδάκι μου, ένα παιδί έχω 25 χρονών» είπε, με τη φωνή της να σπάει.

Το χρονικό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν το μαύρο BMW που οδηγούσε ο νεαρός φέρεται να έχασε τον έλεγχο, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω από τα προστατευτικά κολονάκια και να συγκρούστηκε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κεφαλλονιάς που κινούνταν προς την Κυλλήνη – και ευτυχώς δεν μετέφερε επιβάτες.

Η μανιασμένη πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε εκεί: κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό καταστροφής.

Αγώνας δρόμου για τον απεγκλωβισμό

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 25χρονου ήταν τιτάνια. Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, έδωσαν μάχη με τον χρόνο και τις παραμορφωμένες λαμαρίνες. Για περισσότερη από μία ώρα πάλευαν να απελευθερώσουν τον οδηγό, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος μέσα στο διαλυμένο όχημα.

Τελικά κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκε και ο οδηγός του λεωφορείου – κυρίως για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις

Θρίλερ… υπό άσχημες συνθήκες

Τη δραματική εικόνα του ατυχήματος ενέτειναν οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Ολισθηροί δρόμοι και περιορισμένη ορατότητα δυσχέραναν τόσο την οδήγηση όσο και την επιχείρηση διάσωσης.

Το συγκεκριμένο σημείο της εθνικής οδού έχει καταγραφεί πολλές φορές ως… “παγίδα”, και το τροχαίο αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τα προβλήματα του οδικού δικτύου. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ο 25χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ το ατύχημα αποτελεί άλλη μια ηχηρή προειδοποίηση για την ανάγκη προσοχής και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

