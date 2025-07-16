Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν σεμινάριο ναυαγοσωστικής στο κολυμβητήριο Γκράβας

Σεμινάριο ναυαγοσωστικής στο κολυμβητήριο της Γκράβας (Πασσώβ 10, Πατήσια), διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, το Σάββατο 19 Ιουλίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης των κινδύνων στο νερό.

Το σεμινάριο, υλοποιείται από το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του δήμου, με την υποστήριξη της Lifeguard Hellas. Απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους άνω των 15 ετών που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες για την πρόληψη πνιγμών, την αντιμετώπιση κινδύνων, αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών στο νερό.

Η δράση, εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, κατά τη θερινή περίοδο.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, στο τηλ: 210 2015510-11 (εσωτ. 119, 120, 123).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.