Προγραμματισμένη πτήση επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών, η οποία αφορά στην απέλαση 40 υπηκόων Πακιστάν και 10 υπηκόων Γεωργίας, των οποίων τα αιτήματα διεθνούς προστασίας είχαν απορριφθεί τελεσίδικα, πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 15 Ιουλίου 2025, με διοργανώτρια την ΕΛΑΣ και υπό τον συντονισμό της FRONTEX.

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προέβη στην εξέταση και διερεύνηση και των μεταγενέστερων αιτημάτων που υποβλήθηκαν το τελευταίο 48ωρο στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας.

«Η χώρα μας συνεχίζει να εφαρμόζει μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική παρέχοντας άσυλο μόνο σε όσους πραγματικά δικαιούνται», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και προστίθεται: «Για τους υπόλοιπους μόνη διέξοδος είναι η επιλογή του επαναπατρισμού ή της κράτησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

