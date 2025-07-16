Μέσω gov.gr και του Gov.gr Wallet επιδίδουν οι Δήμοι έγγραφα σε πολίτες

Από σήμερα, 16/7/2025, οι Δήμοι της χώρας μπορούν να επιδίδουν ηλεκτρονικά στους πολίτες έγγραφα στη Θυρίδα πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, με στόχο οι πολίτες να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση για τα έγγραφα, που τους αφορούν.

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο οι Δήμοι αποκτούν έναν σύγχρονο, γρήγορο και διαφανή τρόπο επίδοσης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, εξοικονομώντας πόρους και χρόνο που συνεπάγεται η φυσική επίδοση εγγράφων, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια της διαδικασίας. Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επισημαίνεται ότι η επίδοση γίνεται προς πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Πλέον, οι Δήμοι μπορούν να επιδίδουν ή να κοινοποιούν ηλεκτρονικά αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων, ατομικές πράξεις και αποφάσεις Δημάρχων για οφειλές, απευθείας στις Θυρίδες των πολιτών στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα με SMS και email στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο ΕΜΕπ και με σχετική ειδοποίηση (push notification) στο Gov.gr Wallet.

Η υπηρεσία ξεκινά τη λειτουργία της με έγγραφα που αφορούν δημοτικές οφειλές, ενώ προβλέπεται η επέκτασή της και σε άλλα είδη επιδόσεων ή κοινοποιήσεων δημοσίων εγγράφων στο μέλλον, καθώς και η αξιοποίησή της και από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Σημειώνεται ότι η επίδοση ενός εγγράφου θεωρείται συντελεσμένη με το πέρας 10 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του εγγράφου στη Θυρίδα, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα.

Για κάθε έγγραφο που επιδίδεται, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αποδεικτικό επίδοσης από τη θυρίδα του στο gov.gr. Το αποδεικτικό περιλαμβάνει τα στοιχεία της πράξης, την ημερομηνία ανάρτησης και, εφόσον υπάρξει, την ημερομηνία ανάγνωσης από τον πολίτη. Το αποδεικτικό φέρει επίσης μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα, και μπορεί να διακινηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε ως έντυπο αντίγραφο.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.