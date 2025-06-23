Την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη «λόγω πλείστων αμφιβολιών» για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας (μέσα στο καμαρίνι του στο θέατρο «Μουσούρη», το 2010) ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Ανδρέας Καραφλός.

Για τη δεύτερη υπόθεση, του 2014, ο εισαγγελέας θα αγορεύσει την 1η Ιουλίου.

Νωρίτερα, ο κατηγορούμενος ηθοποιός ολοκλήρωσε μετά από δύο συνεδριάσεις την απολογία του, εμμένοντας στην αθωότητά του και καλώντας τους δικαστές να «μην τον πετάξουν στα σκουπίδια» και να τον κρίνουν ανθρώπινα.

Η πρόταση του εισαγγελέα

«Φρονώ ότι πρέπει να απαλλάξετε τον κατηγορούμενο για την πρώτη κατηγορία λόγω έλλειψης δόλου αλλά και λόγω "πλείστων αμφιβολιών"» δήλωσε ο εισαγγελέας, ζητώντας την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη για τη μία από τις δύο κατηγορίες που του αποδίδεται.

Ο κ. Καραφλός είπε πως εντόπισε «38 αντιφάσεις της καταγγέλλουσας» κάποιες εκ των οποίων είπε πως θεωρεί ότι δημιουργούν «αποδεικτικές ρωγμές» και κάλεσε τους δικαστές να τις λάβουν υπόψη.

Μεταξύ αυτών που κατά τον εισαγγελέα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, είναι πως μετά το συμβάν, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι έκαναν τηλεφωνικό σεξ με τον κατηγορούμενο ο οποίος της έστελνε σεξουαλικά μηνύματα. «Αν γίνει κάτι σοβαρό και το θεωρούμε σοβαρό, κάνουμε κάτι. Αντιδρούμε. Δεν κάνουμε phone sex» ανέφερε ο εισαγγελέας.

Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας τόνισε ότι η γυναίκα δεν πήγε αμέσως στην Αστυνομία. Αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, κατά τον κ. Καραφλό, δείχνει ότι δεν είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό ενώ αναφέρθηκε σε κάτι ερωτικό που ίσως προηγήθηκε μεταξύ τους.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό η «ποινική εικόνα του κατηγορούμενου είναι πως δεν επιδιώκει συνουσία με σεξουαλική βία, αλλά άλλου είδους σεξουαλική απόλαυση χωρίς συνουσία».

Τόνισε επίσης στο δικαστήριο πως «ακόμα και να κρίνετε ότι είναι ένοχος για απόπειρα βιασμού θα αναιρεθεί η απόφαση σας γιατί κανονικά θα έπρεπε να είχε κατηγορηθεί για βιασμό λόγω του ότι περιγράφεται υποκατάστατο της συνουσίας. Ως εκ τούτου ούτε για νομικούς λόγους μπορείτε να τον κρίνετε ένοχο».

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, ακόμη και αν δεχθεί το δικαστήριο ως απολύτως αληθή την καταγγελία της ηθοποιού, για απόπειρα βιασμού της στο καμαρίνι του κατηγορούμενου στο θέατρο Μουσούρη, τότε νομικά η περιγραφή της παραπέμπει σε πλημμελήματα όπως προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομη βία, σωματική βλάβη κ.ά.

Ο εισαγγελέας αναφερόμενος στο κίνητρο της καταγγέλλουσας είπε πως είναι δεδομένο ότι ο κατηγορούμενος «της έκοψε τα φτερά, την καριέρα» κάτι που τόνισε ότι δεν θέλει να σχολιάσει καθόλου.

Πηγή: skai.gr

