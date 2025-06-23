Άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων (SPGP), που συνεχίζει να πλήττει σοβαρά την περιοχή της Χαλκιδικής ζητά η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Αικατερίνη Ζωγράφου σε επιστολή που έστειλε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Όπως υπογραμμίζει η ίδια, η επιδημία έχει πλήξει καίρια τους κτηνοτρόφους του νομού, απειλώντας τόσο την τοπική παραγωγή όσο και την οικονομική επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών. «Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη παρέμβαση από την πολιτεία, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που διατυπώνονται στην επιστολή περιλαμβάνονται η επανεκτίμηση της επιδημιολογικής εικόνας από επιστημονικούς φορείς, για την ακριβή αποτύπωση της κατάστασης και τον καλύτερο σχεδιασμό αντιμετώπισης του προβλήματος και η άμεση οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για ζωοτροφές, καθώς τα περιοριστικά μέτρα σε συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη οικονομική συγκυρία τους έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Επίσης, στα βασικά αιτήματα που διατυπώνονται στην επιστολή συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των ελέγχων στις μετακινήσεις ζώων, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και να ξεκαθαριστεί η θέση της πολιτείας ως προς το ενδεχόμενο εμβολιασμού, για το οποίο επικρατεί σύγχυση και ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή τονίζεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής δηλώνει έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων, με στόχο τη διατήρηση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής της περιοχής.

Χωρίς κτηνοτροφία η Κασσάνδρα - 3.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς

Εξαιρετικά ζοφερή είναι η εικόνα που μεταφέρει από τη «πρώτη γραμμή» ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέων Συλάτων, κτηνοτρόφος Δημήτρης Παπαδάκης. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Κασσάνδρα έχουν ήδη θανατωθεί 3.000 ζώα, αφήνοντας ουσιαστικά το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής χωρίς κτηνοτροφία.

«Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και η λήψη μέτρων επιβεβλημένη», τονίζει ο κ. Παπαδάκης, περιγράφοντας με δραματικό τόνο την προσωπική εμπειρία ενός εργαζόμενου στη μονάδα του, ο οποίος έχασε 800 ζώα σε μία νύχτα.

«Φοβόμαστε και τη σκιά μας», λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως οι κτηνοτρόφοι έχουν αυξήσει τα μέτρα βιοασφάλειας όσο μπορούν, όμως η εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται. Το επίκεντρο της κρίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σήμερα στις περιοχές των Νέων Ρόδων και της Ιερισσού, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής.

Τι είναι η ευλογιά των προβάτων (SPGP) και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη;

Η ευλογιά των προβάτων (Sheep Pox - SPGP) είναι μια άκρως μεταδοτική ιογενής νόσος που πλήττει κυρίως πρόβατα και, σε μικρότερο βαθμό, κατσίκες. Προκαλείται από ιό της οικογένειας Poxviridae και χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό, δερματικά εξανθήματα και βλάβες, πνευμονικά και αναπνευστικά προβλήματα, απότομη μείωση στην παραγωγή γάλακτος και υψηλή θνησιμότητα, κυρίως σε νεαρά ζώα.

Η SPGP εξαπλώνεται γρήγορα μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ζώων, αλλά και έμμεσα, μέσω ρούχων, εργαλείων και μεταφορικών μέσων. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφική παραγωγή και την οικονομία των αγροτικών περιοχών.

Στους τρόπους αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνονται η άμεση θανάτωση των προσβεβλημένων κοπαδιών, η εφαρμογή βιοασφαλών πρακτικών στις μονάδες, οι αυστηροί περιορισμοί μετακίνησης ζώων και ο προληπτικός εμβολιασμός, όπου και αν επιτρέπεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.