Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική για τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός επτάχρονου κοριτσιού από τη Γεωργία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Αγίου Μάμαντος του δήμου Νέας Προποντίδας.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας διαπίστωσε πως το κορίτσι χάθηκε από το οπτικό του πεδίου και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Οι έρευνες ξεκίνησαν στην ευρύτερη περιοχή από ένα περιπολικό σκάφος και περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, μία ιδιωτική σωστική λέμβο, ένα θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ενώ ενημερώθηκε και το δίκτυο εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης προς παροχή συνδρομής.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών εντόπισαν την επτάχρονη, καλά στην υγεία της, επί της ακτής και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το σημείο που είχε χαθεί.

Στη συνέχεια, στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας παρέλαβε την ανήλικη προκειμένου να παραδοθεί στη μητέρα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.