Της Έλενας Γαλάρη

Εμμένοντας στην αθωότητά του ολοκλήρωσε μετά από δύο συνεδριάσεις την απολογία του ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Ο κατηγορούμενος ηθοποιός κάλεσε τους δικαστές να «μην τον πετάξουν στα σκουπίδια» και να τον κρίνουν ανθρώπινα.

«Ούτε στους χειρότερούς μου εφιάλτες δεν το περίμενα και συνέβη. Μην με πετάτε στα σκουπίδια απλά για να τελειώνουμε. Θυμηθείτε την ιδιότητα του ανθρώπου, κρίνετε τη ζωή ή τον θάνατό μου. Σκεφτείτε εάν σας έδιναν ένα όπλο και σας έλεγαν να πατήσετε τη σκανδάλη, θα την τραβούσατε; Η υπογραφή ή η ψήφος σας μπορεί να είναι η σφαίρα που θα με τελειώσει», είπε ο ηθοποιός κλείνοντας την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε τις καταγγελίες σε βάρος του σε γυναικεία εκδίκηση, λέγοντας ότι όλα ήταν στημένα από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Κατηγορούμενος: Επιμένω ότι στήθηκε αυτή η ιστορία.Το ΣΕΗ έστησε αυτή την ιστορία. Ήθελαν να διώξουν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.

Πρόεδρος: Για ποιον λόγο;

Κατηγορούμενος: Για να πάρουν τις θέσεις εκεί τα θέατρα,τα χρήματα Σε εσάς μπορεί να φαίνεται ανάξιο ,λίγο,αλλά δεν είναι ...

Πρόεδρος: Μας λέτε δηλαδή ότι όλα ειναι στημένα και οργανωμένα.

Κατηγορούμενος : Αυτή είναι η δική μου θέση.Δεν τους αρέσαμε.Δεν μπορώ να σας δώσω άλλη εξήγηση.Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν είστε σε αυτή τη δουλειά.

Πρόεδρος:Όλοι αυτοί είναι τόσο ανάλγητοι;

Κατηγορούμενος: Όλοι αυτοί....Κάποιοι έπρεπε να καταστραφούν .Ο Κιμούλης που διεγράφη κάνει δεύτερη καριέρα...Ο Παύλος Χαϊκάλης έφυγε οικειοθελώς .Όσο πιο ισχυρή η καταγγελία τόσο καλύτερα.Ήρθε η κυρία Δανδουλάκη και είπε όλα αυτά .... Φταίω εγώ που δεν έστειλα εξώδικο ... Η κυρία Δροσακη ήρθε εδώ με μειλίχιο ύφος...

Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει την αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.