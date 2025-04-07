Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απεφάνθη θετικά επί του αιτήματος του Φρέντη Μπελέρη για την εξέταση παρατυπιών που παρατηρήθηκαν κατά τη σύλληψη και προφυλάκισή του δύο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές στη Χιμάρα.

Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ ορίζει την 26η Ιουνίου έως την καταληκτική ημερομηνία για να έρθουν ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης και η αλβανική Κυβέρνηση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αν δεν επιτευχθεί, οι δύο πλευρές θα κληθούν να παρουσιάσουν τα επιχειρήματα τους ενώπιον του Δικαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο στάδιο της προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απορρίπτεται το συντριπτικό ποσοστό παρόμοιων αιτημάτων.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντη Μπελέρη, δήλωσε:«Η προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία κρίνεται καταρχήν βάσιμη η προσφυγή μου κατά της παράνομης προφυλάκισης μου δυο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές στη Χιμάρα, αποτελεί μια πρώτη, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη δικαίωση. Δικαίωση για την ακλόνητη πίστη μου στο ευρωπαϊκά κεκτημένο και στη Δημοκρατία. Δικαίωση για τις μεθοδεύσεις εναντίον μου, αλλά και εναντίον της βούλησης της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Δικαίωση, τέλος, για όσους συνεχίζουν να παλεύουν για το κράτος Δικαίου και τους θεσμούς στην υπό ένταξη Αλβανία.Ευχαριστώ τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου, Καθηγητή κ. Νίκο Αλιβιζάτο, που με την ομάδα του χειρίστηκε την υπόθεση. Σήμερα, έγινε η αρχή, για να ανακτήσουμε όσα κερδίσαμε δημοκρατικά και μας στέρησαν πραξικοπηματικά».

