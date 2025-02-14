Μπελέρης: Θα συνεχίσω τον αγώνα για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και τα εθνικά μας Δίκαια

Με την υπόσχεση «να συνεχίσει τον αγώνα του για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και τα εθνικά μας Δίκαια», ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, κ. Φρέντης Μπελέρης, πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του πολιτικού του γραφείου, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας και κεντρικού ομιλητή της εκδήλωσης, κ. Μάκη Βορίδη, καθώς και πλήθους πολιτών που κατέκλυσαν την κεντρική αίθουσα και τους γύρω χώρους κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας.

Ο κ. Μπελέρης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη συγκινητική τους παρουσία στην πρώτη του εκδήλωση ως Ευρωβουλευτής στην Αθήνα,

αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Χειμάρρα, λέγοντας πως «ήταν αυτή η ιστορική επίσκεψη που ενέπνευσε τους

Χειμαρριώτες, που τους έκανε να νιώσουν ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού έθνους, ήταν η μέρα που η μάνα Ελλάς μας σκέπασε. Αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το πάθος, αυτή η αύρα έμεινε ζωντανή μέχρι τις 14 Μαΐου του 2023».

Εν συνεχεία, προσέθεσε πως «μπορεί να κατάφεραν με πραξικοπηματικές πρακτικές να υφαρπάξουν τη διοίκηση του Δήμου μας, αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να παραγράψει την ιστορία. Την ιστορία μιας χούφτας Ελλήνων που αντιστάθηκαν σε προπαγάνδα και εκφοβισμούς και κέρδισαν. Και για αυτή τη νίκη, δεν έσκυψα ποτέ κατά τη διάρκεια των 16 μηνών που πέρασα στη φυλακή, το κεφάλι μου. Δε διαπραγματεύθηκα, δε συμβιβάστηκα, δε λύγισα.

Δεν μπορούσα να το κάνω από την στιγμή που δεν λύγισαν και δεν έσκυψαν το κεφάλι οι συμπατριώτες μου. Γιατί ήξερα τι θα σήμαινε για ολάκερη τη

μειονότητα μας, η δική μου υποχώρηση».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα, στην Επιτροπή Αναφορών, θα ακουστεί για πρώτη φορά μαρτυρία για τις κακουχίες και τις καταπιέσεις που έχει βιώσει η μειονότητα μας. Ένας συντοπίτης μας θα βρεθεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να μιλήσει για τα περιουσιακά και τα υπόλοιπα δικαιώματα μας», συμπληρώνοντας πως «θα βρούμε και άλλους πολλούς τρόπους, ώστε η ιστορία της Βορείου Ηπείρου να ταξιδεύει συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

«Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να κάνω μια έκκληση προς τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκονται σήμερα εδώ εν όψει των εκλογών που θα γίνουν στην Αλβανία στις 11 Μαΐου. Αυτές οι εκλογές είναι η πρώτη φορά που όλοι εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε με επιστολική ψήφο. Είναι πολύ σημαντικό να γραφτούμε όλοι και να στείλουμε μέσω της ψήφου τη δύναμη μας, γιατί μην ξεχνάτε ποτέ ότι εκεί είναι η πατρίδα μας. Άλλωστε, αυτό έδειξε και η περιπέτεια μου. Αυτό εκτίμησαν οι 245 χιλιάδες Έλληνες στον αγώνα μου για την γενέτειρά μου. Μην ξεχνάτε, σας περιμένουν οι γονείς σας, σας περιμένουν οι τάφοι των παππούδων σας», κατέληξε.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, με τη σειρά του στάθηκε στην υποψηφιότητα Μπελέρη, λέγοντας ότι «ήταν κάτι πολύ περισσότερο, είχε ένα

πρόσθετο συμβολικό βάρος. Ήταν μια απάντηση στην παράνομη φυλάκιση του Φρέντη και στον βιασμό της βουλήσεως των Χειμαρριωτών. Ήταν μια

επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες βρίσκονται κοντά στη Χειμάρρα. Όλος ο ελληνικός λαός. Όχι μόνο η Κυβέρνηση, αλλά αυτονοήτως η Κυβέρνηση. Χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δε θα ήμασταν σήμερα εδώ, με τον Φρέντη να εκπροσωπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Όλες οι περιπέτειες και οι διώξεις ατσάλωσαν τον Φρέντη. Μαζί και με τον Βαγγέλη Ντούλε, άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για τις αξίες και τα ιδανικά του Ελληνισμού».

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ, άλλων, αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι, στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης,

καθώς και εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων. Ανάμεσα τους ήταν η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ζέττα Μακρή, ο Υφυπουργός

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ζωή Ράπτη, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.κ. Διονύσιος Σταμενίτης και Χρήστος Κέλλας, ο τ. Υπουργός Επικρατείας, κ. Στάυρος Παπασταύρου, ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, η Επικεφαλής της Ευρωομάδας της ΝΔ, κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο εκπρόσωπος Τύπου και Ευρωβουλευτής ΝΔ, κ. Δημήτρης Τσιόδρας, η Ευρωβουλευτής ΝΔ, κ. Ελεονώρα Μελέτη, ο Γραμματέας της Κ.Ο. και Βουλευτής ΝΔ, κ. Σταύρος Καλαφάτης, οι Βουλευτές ΝΔ, κ.κ. Άγγελος Συρίγος, Θάνος Πλεύρης, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Στύλιος, Λευτέρης Αυγενάκης, Ξενοφώντας Μπαραλιάκος, Φίλιππος Φόρτωμας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Άννα Καραμανλή, Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Σπύρος Κυριάκης, Σπύρος Κουλκουδίνας, Αθανάσιος Καββαδάς, Χρήστος Καπετάνος, ο Γ.Γ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, ο Δήμαρχος Σουλίου, κ. Αθανάσιος Ντάνης ο Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ, κ. Νίκος Ρωμανός, ο Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ, κ. Ορφέας Γεωργίου, ο Διοικητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης και ο Πρόεδρος ΚΕΑΔ, κ. Ευάγγελος Ντούλες.

Πηγή: skai.gr

