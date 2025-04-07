Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης η 31 ετών γυναίκα, που την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2023, πέταξε το 11 μηνών βρέφος της στα παγωμένα νερά της τεχνητής λίμνης του Αλιάκμονα, στην Ημαθία, με αποτέλεσμα αυτό να βρει ασφυκτικό θάνατο. Οι δικαστές έκριναν ότι η κατηγορούμενη τέλεσε την πράξη της με μειωμένο καταλογισμό, όπως είχε αποφανθεί και πρωτόδικα το Κακουργιοδικείο των Γιαννιτσών, που την καταδίκασε σε κάθειρξη 15 ετών.

Κατά τη δίκη στο Εφετείο, η πλευρά της κατηγορούμενης υποστήριξε ότι η 31 ετών γυναίκα στερείτο πλήρως καταλογισμού και επικαλέστηκε προς τούτο τις ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε δεκτός. «Πιστεύω ότι η κόρη μου (σ.σ. το βρέφος) είναι καλά και ζει με τον πατέρα της» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κατηγορούμενη στην απολογία της, στο Εφετείο. Όταν κλήθηκε να ανακαλέσει στη μνήμη όσα θυμάται από το επίδικο περιστατικό, η ίδια απάντησε: «Στην αρχή κουνούσε χέρια και πόδια, μετά γύρισε μπρούμυτα. Πιστεύω ότι σώθηκε».

Η γυναίκα -με ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές- αρχικά είχε αρνηθεί ότι σκότωσε το παιδί της, κάνοντας λόγο για ατύχημα, ισχυρισμό όμως τον οποίο ανακάλεσε, όταν με παραγγελία του ανακριτή Βέροιας διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στον τόπο του εγκλήματος. Όπως έγινε γνωστό, στη διάρκεια της κράτησής της στις φυλακές Ελεώνα Θηβών είχε συντάξει ένα γράμμα με «παραλήπτρια» την κόρη της, όπου ανάμεσα σε άλλα έγραφε: «λυπάμαι για το κακό που σου προκάλεσα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

