Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 32χρονος που συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι διέρρηξε το τελευταίο τετράμηνο 22 φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, αποκομίζοντας «λεία» που ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ.

Απολογούμενος ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος αποδέχθηκε μόνο δύο με τρεις διαρρήξεις από το σύνολο όσων του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να δήλωσε τοξικοεξαρτημένος. Αναφορικά με το πιστόλι που βρέθηκε πάνω του, όταν συνελήφθη μέσα στο σπίτι του, φαίνεται να απολογήθηκε ότι το είχε για προστασία, φοβούμενος για τη ζωή του, επειδή χρωστούσε χρήματα από προηγούμενες αγορές ναρκωτικών.

Οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί από ανακριτή και εισαγγελέα, που ομόφωνα έκριναν ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Πώς δρούσε

Προσεγγίζοντας τα φαρμακεία, άλλοτε πεζός κι άλλοτε με δίκυκλη μηχανή, ο 32χρονος αλλοδαπός, κατά τη δικογραφία, δρούσε πάντα μεταμεσονύχτιες ώρες, όταν δεν λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις-«στόχοι». Αφού παραβίαζε τα ρολά ασφαλείας, έσπαγε με τη χρήση αντικειμένων τη γυάλινη κεντρική πόρτα των φαρμακείων και στη συνέχεια «τρύπωνε» μέσα, αφαιρώντας το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν χρησιμοποιούσε τη μηχανή του, τοποθετούσε μπαγκαζιέρα με τα στοιχεία γνωστής εταιρείας διαδικτυακών διανομών, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές. Τα περισσότερα φαρμακεία που διέρρηξε βρίσκονται σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν το πιστόλι (με γεμιστήρα που περιείχε φυσίγγιο), ένας πυροδοτημένος κάλυκας, αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, ένα μικροδέμα κοκαΐνης, διάφορα ενδύματα και εργαλεία που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων, όπως επίσης η δίκυκλη μηχανή ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

