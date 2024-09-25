Τροχαίο δυστύχημα με μια γυναίκα νεκρή και πέντε τραυματίες, ανάμεσα τους και ένα μικρό παιδί, σημειώθηκε στις 8 το πρωί στην επαρχιακή οδό Διδυμοτείχου-Λάδης, στη διασταύρωση προς Ποιμενικό.

Σύμφωνα με το evros-news, το τροχαίο έγινε κατά την καταδίωξη ενός Ι.Χ αυτοκινήτου με βουλγαρικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, η οποία ξεκίνησε από το νότιο κόμβο της Ορεστιάδας.

Ο διακινητής προσπαθώντας να ξεφύγει από τους συνοριοφύλακες, ακολούθησε τον δρόμο Λεπτής-Αμπελακίων και από εκεί κατευθύνθηκε προς Ποιμενικό με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως λένε κάτοικοι του χωριού μέσα από το οποίο πέρασε. Προσπαθώντας να βγει όμως στην επαρχιακή οδό Διδυμοτείχου-Λάδης, έφυγε κατ’ ευθείαν στα χωράφια και ανατράπηκε.

Με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό των άλλων πέντε επιβαινόντων, ανάμεσα τους και ένα παιδί.

Στο σημείο έφτασαν 4 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύο Πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διακινητής είναι αλλοδαπός, από το Κόσοβο.

Πηγή: skai.gr

