Ενόψει του αντιγριπικού εμβολιασμού που ξεκινά τον Οκτώβριο έχουν φτάσει στα ράφια των φαρμακείων του νομού Θεσσαλονίκης τα εμβόλια κατά της εποχικής γρίπης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), για τη φετινή περίοδο 2024-2025 έχουν παραγγελθεί από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης 200.000 αντιγριπικά εμβόλια και επίσης μεγάλος αριθμός από τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες του νομού. Μέχρι σήμερα έχει παραληφθεί το 70% των αντιγριπικών εμβολίων, ενώ το υπόλοιπο 30% θα παραληφθεί το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να αρχίσει η διενέργεια από τα φαρμακεία και των εμβολιασμών κατά της COVID-19, μετά και την ψήφιση του νόμου Ν.5102/24 (άρθρο 47). «Το βασικό ζήτημα που υπάρχει με τη συγκεκριμένη κατηγορία εμβολίων είναι ότι μία δόση αντιστοιχεί σε 6 πολίτες, που σημαίνει ότι όταν ανοιχτεί το μπουκαλάκι, πρέπει να εμβολιαστούν 6 άτομα ώστε να μην χαθεί ούτε μία δόση. Συνεπώς, εξετάζεται η δυνατότητα να ενημερώνει ο πολίτης που θέλει να εμβολιαστεί για την COVID-19 τον φαρμακοποιό του κι όταν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός ατόμων, να προγραμματίζεται ο εμβολιασμός τους στο φαρμακείο», εξηγεί ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί πότε θα αρχίσει η χορήγηση των εμβολίων για την COVID-19 από τα φαρμακεία, ενώ ο νόμος που ψηφίστηκε ορίζει ότι το κόστος για τους πολίτες θα είναι 5 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την υπηρεσία υγείας που θα παρέχουν οι φαρμακοποιοί.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι με την ψήφιση του νόμου Ν.5102/24 οι πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί μπορούν πλέον από φέτος να διενεργούν όλους τους εμβολιασμούς ενηλίκων. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοσοκατασταλμένα άτομα και οι έγκυες για όλα τα εμβόλια, πλην του εμβολίου της γρίπης», τονίζει ο κ. Ευγενίδης.

Όσον αφορά τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ο πρόεδρος του ΦΣΘ επισημαίνει ότι η καλύτερη περίοδος για τη διενέργειά του είναι από τις αρχές Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται να χορηγηθεί και αργότερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Τα αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν από τα ασφαλιστικά Ταμεία και πραγματοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου χωρίς καμία επιβάρυνση του εμβολιαζόμενου. Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες να δράσουν και να δημιουργήσουν αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό», αναφέρει ο κ. Ευγενίδης και προσθέτει ότι «το υπουργείο Υγείας αναμένεται να ενεργοποιήσει και φέτος την ειδική πλατφόρμα για τη χορήγηση από τα φαρμακεία των συμβατικών αντιγριπικών εμβολίων χωρίς ιατρική συνταγή».

Να σημειωθεί ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τον αντιγριπικό εμβολιασμό μέσω ραδιοφώνων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.