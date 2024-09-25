Λογαριασμός
Βρέθηκαν κάλυκες όπλου σε αυλή νηπιαγωγείου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης

O κάλυκες βρέθηκαν στο 2ο νηπιαγωγείο στα Κύμινα, δυτικά της Θεσσαλονίκης - Τους βρήκε η διευθύντρια, η οποία κάλεσε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ.

κάλυκες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο 2ο νηπιαγωγείο Κυμίνων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκαν κάλυκες από όπλο στην αυλή του σχολείου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το thesstoday

Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΟΠΚΕ και περιπολικό για να ελέγξει τον χώρο.

