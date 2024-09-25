Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο 2ο νηπιαγωγείο Κυμίνων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκαν κάλυκες από όπλο στην αυλή του σχολείου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το thesstoday
Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΟΠΚΕ και περιπολικό για να ελέγξει τον χώρο.
Πηγή: skai.gr
