Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο 2ο νηπιαγωγείο Κυμίνων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκαν κάλυκες από όπλο στην αυλή του σχολείου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το thesstoday

Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΟΠΚΕ και περιπολικό για να ελέγξει τον χώρο.

Πηγή: skai.gr

