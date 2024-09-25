Ξεκίνησαν οι δοκιμαστικές πτήσεις υδροπλάνων στα Ιωάννινα και την Αμφιλοχία από την εταιρεία Hellenic Seaplanes .

Ο κ. Νικόλαος Χαραλάμπους, πρόεδρος της διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι δοκιμαστικές πτήσεις γίνονται προκειμένου να εξεταστούν, οι δυνατότητες του αεροπλάνου και των χειριστών, οι υποδομές που υπάρχουν και εάν σημειώνονται ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η δοκιμαστική πτήση έγινε από τα Ιωάννινα στην Αμφιλοχία εκεί όπου υπάρχει το υδατοδρόμιο, δίπλα στην πόλη, στη μαρίνα, με πολλές προσεγγίσεις τον Αμβρακικό κόλπο. Όπως αναφέρει ο κ. Χαραλάμπους, πραγματοποιήθηκαν πολλές προσεγγίσεις στον Αμβρακικό κόλπο για την εξοικείωση των πιλότων και για να διαπιστώσουν, αν έχει αδυναμίες ή όχι τα υδατοδρόμιο, αν είναι έτοιμο να δεχτεί κόσμο, προσγειώσεις και απογειώσεις.

Η Hellenic Seaplanes, χρησιμοποιεί τα αμφίβια υδροπλάνα, γιατί όπως επισημαίνει ο Χαραλάμπους, στόχος είναι να αξιοποιηθεί ένα υβριδικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα υδατοδρόμια και τα αεροδρόμια.

Το πλάνο της εταιρείας είναι, όταν ολοκληρωθούν και τα υδατοδρόμια στην Κέρκυρα, να πραγματοποιεί ημερήσια πτήση με αφετηρία τα Γιάννενα και ενδιάμεσο σταθμό την Κέρκυρα , δρομολόγια προς Παξούς, Αμφιλοχία και τους υπόλοιπους προορισμούς του Ιονίου.

Η Ένωση Ξενοδόχων των Ιωαννίνων χαρακτηρίζει τις πτήσεις με τα υδροπλάνο, ως ένα μοχλό τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ο πρώην πρόεδρος και νυν μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων Στάθης Σιούτης, μεταξύ άλλων δήλωσε : «Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η ύπαρξη αδειοδοτημένου υδατοδρομίου στη λίμνη Ιωαννίνων και κατ' επέκταση η παρουσία υδροπλάνων της Hellenic Seaplanes σε αυτήν, προσθέτει μια σημαντικότατη υπεραξία, καθώς με τη χρήση αυτού του νέου μεταφορικού μέσου θα παρέχεται στους επισκέπτες της περιοχής ένας πρωτοποριακός και άκρως ελκυστικός τρόπος μετακίνησης, δίνοντάς τους επιπλέον επιλογές άφιξης και αναχώρησης. Πιο συγκεκριμένα, τα Γιάννενα θα μπορούν να συνδεθούν απευθείας με την Κέρκυρα, την Πάτρα , τους Παξούς και ίσως αργότερα με την Κροατία, την Αλβανία και την Ιταλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

