Ζάκυνθος: Έκλεισαν οι δρόμοι από την Τροχαία λόγω της κακοκαιρίας

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους της Ζακύνθου ανακοίνωσε η Τροχαία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου - Βολιμών από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας μέχρι τη διασταύρωση Καλλιθέας, στη Δημοτική οδό Κατοσταριού Αλυκών, περιοχή Τηγανιά Ζακύνθου, στη Δημοτική οδό Αλυκών Αλικανά και στη Δημοτική οδό Αλικανά προς Αμμούδι.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων Ανώνυμων Δημοτικών και Επαρχιακών Οδών της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

