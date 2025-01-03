Νέα διάσωση μεταναστών νοτίως της Γαύδου

Ένα ακόμη σκάφος με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής νοτίως της Γαύδου.

Πρόκειται για 36 άτομα, κατά δήλωσή τους 3 υπήκοοι Σουδάν, 23 Πακιστάν, 9 Μπαγκλαντές και ένας Αιγύπτιος. Είναι όλοι ενήλικοι και ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης.

Απόψε θα παραμείνουν στη Γαύδο και το πρωί αναμένεται να αναχωρήσουν με το πλοίο Σαμαριά, με προορισμό τα Χανιά.

Πηγή: Cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.