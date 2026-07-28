Ισημερινός: Συνελήφθη πρώην δήμαρχος που φέρεται ότι χρηματοδοτούσε το καρτέλ Λος Λόμπος 

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε έναν πρώην δήμαρχο μιας μεταλλευτικής κοινότητας, που θεωρείται ως ο βασικός χρηματοδότης της εγκληματικής οργάνωσης «Λος Λόμπος», που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και παράνομες εξορύξεις.

O Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ή «B.B.», θεωρείται «ο βασικός χρηματοδότης μιας από τις πιο αιμοχαρείς οργανώσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Τζον Ράιμπεργκ. Η σύλληψη του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες «σηματοδοτεί την πτώση ενός από τους βασικούς χρηματοδότες της εγκληματικής οργάνωσης Λος Λόμπος η οποία, επί χρόνια, χρησιμοποιούσε τις παράνομες εξορύξεις για να κερδίσει εκατομμύρια δολάρια», συνέχισε.

Με τη στήριξη των ΗΠΑ, η κυβέρνηση του δεξιού προέδρου, Ντανιέλ Νομπόα, προσπαθεί να καταστείλει τις συμμορίες και τα καρτέλ των ναρκωτικών που δρουν σε όλη τη χώρα. Καταβάλει επίσης προσπάθειες για να σταματήσει τις παράνομες εξορύξεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον του πρώην δημάρχου της κοινότητας Καμίλο Πόνσε Ενρίκες, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ράβδους χρυσού που έφεραν τη φωτογραφία του νεκρού Κολομβιανού βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Συνολικά, συνελήφθησαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του «B.B.».

Ο Ράιμπεργκ είπε ότι ο Ελίας Μπάλντορ Μπερμέο ευθύνεται για παράνομες εξορύξεις και για επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς. «Μεταξύ 2023-25, το πρόσωπο αυτό διακίνησε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια μέσω μεταλλευτικών εταιρειών», διευκρίνισε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

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